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    首頁　>　新北市

    開箱新北競選總部 林佳龍揭選戰策略

    林佳龍競選總部開張，接下來會陸續提出新北首都圈的政見，並體檢侯市府12年來的施政。（記者林欣漢攝）

    林佳龍競選總部開張，接下來會陸續提出新北首都圈的政見，並體檢侯市府12年來的施政。（記者林欣漢攝）

    2022/08/01 11:39

    〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍競選總部今天舉行開箱記者會，林佳龍表示，接下來會陸續提出新北首都圈的政見，體檢侯市府12年來的施政，並啟動「1+37」作戰計畫，他與37名民進黨提名、市議員參選人，將深入各地舉辦基層座談會、說明會，打一場最精彩的選戰。

    林佳龍指出，這次面對的對手是聲量很高、經營很久的總統級市長參選人，其實從他7月10日被徵召以來，已經組成行動競選團隊在作戰，今天是工作同仁正式進駐競選總部的日子，有家的感覺、彼此分工合作，最重要的是也設定了未來3個多月的選戰節奏。

    林佳龍說，民進黨在新北市有9名現任立委，加上3名前立委，將設置12個競選總部，這些是「競總中的競總」，由立委們擔任指揮官，舉行合體造勢活動，37名民進黨提名、市議員參選人在各地的競總也會陸續成立，並搭配他提出的5大主軸議題，文化、經濟、交通、觀光、美食，展開衝刺。

    林佳龍期許展開一場君子之爭，接下來會陸續提出新北首都圈的政見，並體檢侯市府12年來的施政。林佳龍說，像過去3週以來，他的團隊已經展開空戰，從林口交流道、前瞻停車場、社會住宅、老人假牙補助等議題攻防，「外界感受到我們是一個能夠打戰的團隊，也發現新北從來沒有真正的被檢驗過。」

    林佳龍競選總部開張，工作人員陸續進駐就定位。（記者林欣漢攝）

    林佳龍競選總部開張，工作人員陸續進駐就定位。（記者林欣漢攝）

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