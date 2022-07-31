林佳龍批「城市外交」成果 侯友宜臉書馬上秀會見新加坡代表

新北市長侯友宜（中）日前受邀前往新加坡駐台代表葉偉傑的官邸用餐。（取自侯友宜臉書）

2022/07/31 23:32

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍近來質疑新北市城市外交成果不彰，新北市長侯友宜今晚在臉書分享，日前受新加坡駐台代表葉偉傑邀請，前往官邸用餐，侯友宜也帶了新北在地食材當作禮物，兩人交流密切。這篇文章被解讀是回應林佳龍的批評，雙方頗有隔空較勁意味。

侯友宜表示，前陣子新北好朋友、新加坡駐台代表葉偉傑邀請他前往官邸用餐，葉偉傑親自下廚料理，端出拿手好菜包括新加坡燒肉、南洋咖哩雞、木瓜雞湯及班蘭綠蛋糕等，令人食指大動。當天他準備充滿台灣味的茄芷袋，裝滿新北在地食材當作禮物，有來自平溪當季的珠蔥、猴頭菇、秀珍菇，還有金山的地瓜、魚鬆、干貝醬等。

葉偉傑家中收藏許多來自鶯歌的藝術品，侯友宜邀請葉有空前往鶯歌陶博館參訪陶藝文化，親自體驗手拉胚燒窯樂趣，並歡迎葉偉傑多來新北走走看看，用雙眼將新北的山海美景盡收眼底。

侯友宜提到，葉偉傑2020年抵台，上任就遇到疫情衝擊，彼此分享疫情期間在各自崗位上齊心抗疫，以及為國家所做的努力，他感謝葉為台灣和新北加油打氣。

他說，這頓飯讓他回想起2019年到新加坡市政考察，回台後延續更多與星國的交流合作，像是疫情期間防疫交流、三重的銀新未來城、SDG Data Agent青年實習計畫，相信未來「新新合作」加上「新新同心」，可以激盪出更多新火花。

新北市長侯友宜準備一只充滿台灣味的茄芷袋，裝滿新北在地食材送給新加坡駐台代表葉偉傑（左）。（取自侯友宜臉書）

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