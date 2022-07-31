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    首頁　>　新北市

    新北稱有49個姊妹城市 綠營選將質疑膨風、不及格

    民進黨新北市長參選人林佳龍（左）質疑新北市的城市外交成果，民進黨新北市議員參選人山田摩衣（右）也說，新北締結姊妹市的成績是「膨風」。（山田摩衣提供）

    民進黨新北市長參選人林佳龍（左）質疑新北市的城市外交成果，民進黨新北市議員參選人山田摩衣（右）也說，新北締結姊妹市的成績是「膨風」。（山田摩衣提供）

    2022/07/31 20:21

    〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍質疑新北市的城市外交成果，民進黨新北市議員參選人山田摩衣也說，新北市長侯友宜從擔任副市長到市長至今，12年來只締結2座姊妹城市，不僅沒有達到60分，甚至是不及格的成績單。秘書處長饒慶鈺表示，新北的國際城市外交重實質、多方，不設限僅洽簽姊妹市或偏重單一地區國家，林佳龍不是不用心，就是故意忽略、扭曲，建議林趕快了解新北市。

    山田摩衣表示，新北市升格後的12年，侯友宜都有參與，只增加2個姊妹市與友好城市，凸顯侯眼界與格局的不足，新北市政府急著發新聞稿，聲稱新北市共有49個姊妹城市，但仔細一看，又是一個「膨風」的例子。

    她指出，新北市的前身為台北縣，改制以前，鄉鎮市皆有與國際城市締結為姊妹城市的習慣，隨著台北縣升格為新北市，這項傳統也漸漸走入歷史，46個姊妹城市中，「區級」的姊妹城市就高達39個，根本不是侯市府任內的成果，新北市政府拿過去的成績單遮掩現在的不及格。

    山田摩衣說，林佳龍點出新北市缺乏與日本交流的盲點，並提及台灣與日本應研擬新南向國家共同額合作的可能性，這是一個有格局的思考與真正關心新北市發展的視野，這不是「親日」，而是友日的最佳展現。

    饒慶鈺表示，國際城市交流有很多指標，不只是姊妹市數量，也包括參與國際活動，國際組織及國際獎項等，新北的國際城市外交，重實質、多方，不設限僅洽簽姊妹市或偏重單一地區國家，也積極突破台灣外交框架，因應並創造新趨勢。

    饒慶鈺說，市府這麼多實質城市交流，林佳龍都看不到，再次證明他對新北市的不用心以及對外交工作認識的膚淺；防疫期間，城市交流要採多元應變方式，林佳龍根本是活在平行時空。

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