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    新北「詠唱七夕．戀戀雙城」 府中廣場浪漫登場

    新北市文化局在府中廣場舉辦「詠唱七夕．戀戀雙城」活動。（記者賴筱桐攝）

    新北市文化局在府中廣場舉辦「詠唱七夕．戀戀雙城」活動。（記者賴筱桐攝）

    2022/07/31 19:24

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市文化局舉辦「詠唱七夕．戀戀雙城」活動，本週末在府中廣場熱鬧登場，除了邀請樂團演唱，也集結超過20攤友善環境品牌及多元文創在地商家，打造浪漫文創市集。新北市長侯友宜今天出席活動表示，府中商圈是串起新舊雙城的文化廊道，市府除了推動「板橋府中美學示範基地」計畫，未來也會將藝文能量注入府中雙城。

    侯友宜說，「板橋府中美學示範基地」透過雙軸3廣場工程，將縣民大道、重慶路、北門街口改造成友善的步行空間，府中廣場工程將在今年底完工，屆時雙軸三廣場相互串聯，便能提供市民一個全新、寬敞、舒適的休閒好去處。

    「詠唱七夕．戀戀雙城」設有文創市集，囊括織品、手作、金工藝、烘焙、飲品、古董等攤商。侯友宜也與攤販熱情互動，祝福商家生意興隆。亞東科技大學師生送上似顏繪畫像，侯友宜大讚其創作能力。

    另外，府中廣場設置溫馨的府中雙城願景牆，侯友宜在祈願牌上寫下「愛、幸福 新北」，期許新北市民充滿愛且過得幸福，並在七夕情人節前夕，祝福天下有情人終成眷屬。

    文化局長龔雅雯表示，除了「戀戀雙城」活動，未來還有「新北街頭文化節」、「萬聖節府中搞什麼鬼」、「新北歡樂耶誕城」等活動將接力熱鬧登場，希望帶動府中商圈發展，歡迎市民前來同樂。

    新北市文化局舉辦「詠唱七夕．戀戀雙城」活動，現場設有文創市集。（記者賴筱桐攝）

    新北市文化局舉辦「詠唱七夕．戀戀雙城」活動，現場設有文創市集。（記者賴筱桐攝）

    台北霞海城隍廟的月老進駐府中商圈，供民眾參拜。（記者賴筱桐攝）

    台北霞海城隍廟的月老進駐府中商圈，供民眾參拜。（記者賴筱桐攝）

    新北市文化局舉辦「詠唱七夕．戀戀雙城」活動，集結超過20攤友善環境品牌及多元文創在地商家，打造浪漫文創市集。（記者賴筱桐攝）

    新北市文化局舉辦「詠唱七夕．戀戀雙城」活動，集結超過20攤友善環境品牌及多元文創在地商家，打造浪漫文創市集。（記者賴筱桐攝）

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