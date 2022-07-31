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    首頁　>　新北市

    林佳龍質疑新北城市外交成果 侯友宜：上週才跟AIT處長深度交流

    民進黨新北市長參選人林佳龍質疑新北市城市外交成果，新北市長侯友宜表示，他上週才跟美國在台協會處長孫曉雅有深度交流。（記者賴筱桐攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍質疑新北市城市外交成果，新北市長侯友宜表示，他上週才跟美國在台協會處長孫曉雅有深度交流。（記者賴筱桐攝）

    2022/07/31 18:00

    〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍近來質疑新北市的城市外交成果，新北市長侯友宜今天回應，他上週才跟美國在台協會（AIT）處長孫曉雅深度交流，這段時間以來，他也與泰國、荷蘭的駐台代表開會，商討國際事務，實質的城市交流會延續下去。

    侯友宜今天下午出席文化局《詠唱七夕‧戀戀雙城》活動，媒體詢問，林佳龍質疑新北的城市外交做得不到位，侯友宜回應說，新北市重視國際事務，也重視城市的實質交流，上星期他應美國在台協會處長孫曉雅邀請，參訪AIT新館，與孫曉雅有深度交流，這段時間他也與泰國、荷蘭的駐台代表開會，商討很多國際事務。

    侯友宜表示，防疫期間疫情嚴峻，雖然不能出國，新北市與跟姊妹城市、友好城市，不論是捐贈物資以及舉辦線上論壇，大家都互相討論關於疫情的進展，彼此吸取更多經驗，尤其新北市重視聯合國相關議題，新北市也是全國第1個在聯合國地方自願檢視報告（VLR）呈現的城市，並在聯合國永續發展目標（SDGs）和各國際城市接軌，更多友好城市與新北市實質在議題上進行交流。

    另外，媒體詢問，林佳龍質疑侯友宜是否做好做滿、是否落跑去選2024總統？侯友宜表示，他永遠把握當下、好好努力，為人民做事，這是他最確定而且是第一個目標；話鋒一轉，他說，希望七夕情人節有情人都能終成眷屬，每個人都很幸福美滿，這是他最深的期待。

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