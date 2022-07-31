批林佳龍活在平行時空 新北秘書處︰城市外交著重實質交流

民進黨新北市長參選人林佳龍指新北市並未和任何日本城市建立姊妹市關係，真的是不可思議的事。（圖由林佳龍競選辦公室提供）

2022/07/31 18:06

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今天指新北市並未和任何日本城市建立姊妹市關係，真的是不可思議的事；新北市政府秘書處下午回應，城市外交著重實質交流，不設限僅洽簽姊妹市或偏重單一地區國家，防疫期間，城市交流要採多元應變方式，林佳龍根本是活在平行時空。

秘書處長饒慶鈺指出，國際城市交流有很多的指標，不只是姊妹市數量，也包括參與國際活動，國際組織及國際獎項等，新北的國際城市外交，重實質、多方，不設限僅洽簽姊妹市或偏重單一地區國家，也積極突破台灣外交框架，因應並創造新趨勢。

饒慶鈺說，新北市府這麼多的實質城市交流，林佳龍都看不到，再一次證明他對新北市的不用心，以及對外交工作認識的膚淺；防疫期間，城市交流要採多元應變方式，林佳龍根本是活在平行時空。

秘書處表示，疫情期間，因應邊境管制，新北市將線下實體活動轉為線上，主辦、參與超過40場國際論壇，與近300個國際城市交流。新北更努力突破，引領潮流，是全國第一、世界第十個發表聯合國永續發展目標自願檢視報告（Voluntary Local Review, VLR）的城市，獲得許多國際獎項的肯定，例如德國iF設計獎等。新北市能接軌聯合國標準做事，擬定符合聯合國永續發展目標的自願檢視報告，透過聯合國認證的國際組織UCLG，捐贈防疫物資給非姊妹市的紐約、舊金山等，促進實質交流，也獲得學者嘉許。

饒慶鈺也說明，近幾年來，六都姊妹市增加速度趨緩，希望大家能更向前看，台灣城市外交需試圖找尋新想法新出路。另外，依據台中市政府公開資料，台中市在林佳龍擔任市長任內，不是新增14個姊妹市或友好城市，而是13個，日本群馬縣一個是續約，並非首簽。自己要談數字，還是要請幕僚再三確認一次，不然會讓大家看笑話。

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