林口工一重劃年底完工 傳知名半導體製造商進駐

新北市林口工一市地重劃區將於年底完工，占地有108公頃。（圖由新北市經濟發展局提供）

2022/07/31 16:51

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市林口工一市地重劃區開發預計將於今年底完工，全區占地約108公頃、產業專用區約67.11公頃，未來將打造成高科技產業聚落，據悉，知名半導體製造廠艾司摩爾公司也將進駐。新北市經濟發展局長何怡明表示，重劃工程後，業者覓地設廠的同時，局處也已經委託土地專業顧問公司協助整合，有興趣的業者、地主也能到經發局洽詢。

何怡明表示，林口工一藉由市府團隊通力合作，將可釋出超過67公頃的產業專用區，為促進產業用地及早開發使用，經發局今年起針對林口工一加強土地媒合，規劃以「專業顧問協助用地媒合」，委託具備實務經驗與整合能力的土地顧問公司，協助整合私有土地。

她說，該市地重劃區在開發工程融入環境永續、生態友善及透水城市的理念，加上鄰近機場捷運系統及桃園國際機場，都是其他工業區難得的優勢。

經發局補充，透過經發局持續招商，已有數家國際大廠如先進設備，準備進駐本區，形塑智慧製造及研發核心之重點，而且未來將設置污水處理廠，讓有製程用水處理需求的業者，也不用擔心後續處理問題，同時維護整體環境品質。

同時，藉由各種場合，舉辦多場次說明會，簡介林口工一所具備的優勢，同時將協助公有、市有及私有土地媒合，吸引許多企業廠商探詢，市府期許將林口打造為「新北新興科技製造中心」。

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