營建署指社宅填報內容爭議 新北：願意多做還不行？

新北市城鄉發展局表示，新北市透過多元策略增加社會住宅存量，圖為已進行招租的容積獎勵捐贈社會住宅，板橋永翠青年社會住宅。（圖由城鄉局提供）

2022/07/31 15:16

〔記者賴筱桐／新北報導〕內政部營建署昨天發布新聞稿指稱，新北市社宅多元規劃數量要實在、填報內容有爭議等，新北市政府今天回應，行政院今年4月核定社會住宅興辦計畫，載明新北市目標值為3.3萬戶，現已順利達成，如今新北透過多元取得方式增量，讓新北社宅成長至4.5萬戶卻挨批，市府團隊直呼不懂哪裡有問題，願意多做還不行？

營建署指出，因新北市政府所報案件尚未符合社宅個案達成的原則，已函請市府儘速釐清、修正及確認填報資訊。另市府所稱規劃新泰塭仔圳等整開區的社福設施用地，作為往後興辦社會住宅的儲備用地，應有委外或自行辦理的先期規劃，請實際執行以具體提升數量。

新北市城鄉發展局局長黃國峰說明，新北社宅的多元取得策略早在內政部2021年4月15日核定的《新北國土計畫》內文第91至92頁處揭露，持續落實執行，並透過容積獎勵捐贈取得457戶、都更分回取得678戶，市府函請營建署在內政部不動產資訊平台納入數量，但是該平台以政府主導興辦的邏輯設計，要求填報工程上網日期、工程決標日期等「只有公共工程才會有」的資料，並以「必須提報社會住宅興辦事業計畫」為由，未同意新北市更新社宅數據。

黃國峰表示，新北市多元取得的社宅雖然可提供概念相同的數據，但均未獲內政部營建署認可，恐怕只有等到落成啟用，資料才可能被載入。他強調，就算中央系統不登載，新北的社宅數量仍然是實實在在地成長，社宅的統計數據沒有實質意義，蓋得出來、讓市民看得到、用得到，才是真的。

黃國峰說，新泰塭仔圳、新店十四張站B單元區、蘆南、蘆北、土城彈藥庫、土城暫緩發展區、中和灰磘等7處整體開發區，規劃社福設施用地，其中新泰塭仔圳經內政部審竣後發布實施，已展開可行性研究，而上述其他案件均已送內政部審議，公展文件均載明「社宅用地」等文字，全數上網公開，以昭公信、可受公評，卻無端惹來不規劃社宅、數量不確實等指控，打擊基層同仁兢兢業業為新北擘劃未來的熱忱與用心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法