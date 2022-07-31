表揚汐止資深農友 侯友宜感謝農友貢獻

新北市長侯友宜市長今天（31日）蒞臨汐止區農會休閒中心參加割稻活動，侯友宜（左三）頒獎牌給汐止區農會5位資深農友。（記者俞肇福攝）

2022/07/31 14:00

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市長侯友宜今天（31日）蒞臨占地2300坪的汐止區農會休閒中心參加割稻活動，表揚汐止資深農友，與民眾一同體驗打穀，推動食農教育，共同喚起早期農村生活的記憶。侯友宜說，回憶自己幼年曾經有過一次插秧的經驗，深深體會「鋤禾日當午，汗滴禾下土」的農事辛勞，感謝農友的付出，更希望大家珍惜餐桌上的食物。

今年3月19日，侯友宜到新北市第一座結合綠色照顧站、銀髮俱樂部、農事體驗，具有心靈療癒功能的汐止區農會休閒中心，與民眾一同參與啟用典禮，並為現場體驗辛勤插秧的銀髮長輩與小朋友加油，期待大豐收。

侯友宜說，經過4個多月後，原本綠油油的水稻秧苗，已結出黃澄澄的稻穗，小朋友們親手下田割稻，更能體會早期農夫靠勞力務農，「鋤禾日當午，汗滴禾下土」的辛勞，知道餐桌上的每一粒米飯，都是農夫辛勞的汗水換取的，進而懂得敬天愛地，珍惜餐桌上的食物。

侯友宜今天也表揚了5位對汐止在地農業長期貢獻的資深農民，最年長者廖榮助已高齡92歲，仍然心繫農業，致力於經驗傳承及永續發展。汐止區農會在現場布置割稻、打穀、草編DIY及稻草人個性裝扮體驗，還有農會家政班及產銷班園遊會。在地民眾攜家帶眷來參加，熱鬧非凡。

侯友宜表示，今天表揚90幾歲農民，就是感念他們一路走來的始終如一，對這塊土地付出最大的心力。只要找到適性教育，就能走出人生的一片天。新北照顧農漁民，提供全國唯一農漁民長者健檢，保障健康，也推廣在休閒中心都有家政班，讓大家可以在這裡休閒快樂，也推動里里有銀髮俱樂部，現在已達1176處，里里都有，讓農漁民都能安居樂業，讓長輩在這塊土地快樂生活。

新北市長侯友宜市長今天（31日）蒞臨汐止區農會休閒中心參加割稻活動，圖為侯友宜（前右）與新北市議員白珮茹（前左）一同將金黃色的稻穗放在打穀機中打穀。（記者俞肇福攝）

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