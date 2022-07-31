林佳龍批侯友宜沒著力城市外交 新北市府：裝睡的人叫不醒

新北市政府發言人張愛晶。（記者林欣漢翻攝）

2022/07/31 13:37

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今天說，新北市並未和任何日本城市建立姊妹市關係，真的是不可思議的事。對此，新北市政府發言人張愛晶說，林佳龍完全無視新北市的實質城市外交成果，包括新北市結交了49個姐妹市以及友好城市，「裝睡的人叫不醒， 心不在焉的人，更是永遠做不好功課。」

林佳龍今天出席「脫古改新：預約台日下一個50年」學術論壇，致詞時表示，目前新北市並未和任何日本城市建立姊妹市關係，「對照緊密的台日關係，這真的是不可思議的一件事」，他過去在台中市長4年任內，簽署14個姐妹和友好城市，其中就有8個是和日本締結，林佳龍也承諾，若他當選新北市長，將致力推動城市外交、加強台日關係，也會選拔新北市對日的「青年國際大使，並邀請日本學子來台「修業旅行」，讓台日交流從青年、學生時代做起。

面對外界關心侯友宜對於是否參選總統並未明確表態，林佳龍說，侯市長究竟是要競選新北市長還是下任總統，確實應該對外界坦承說明，過去國民黨幾位政治人物帶著縣市首長身份「請假選總統」，「大家在擔心是不是又會發生一樣的事情，或說這是國民黨的習慣？」林佳龍表示，一切透明是民主政治的期待，這也涉及誠信問題，台灣不該再發生參選人對選民承諾不清楚、或說了話之後跳票的事情。

對於林佳龍的說法，張愛晶表示，裝睡的人叫不醒， 心不在焉的人，更是永遠做不好功課。林佳龍並不在乎要不要趕緊走遍新北29區，好好認識新北市，又回到他的第一志願台北市， 對新北市潑泥巴水了。

張愛晶說，林佳龍完全無視新北市的實質城市外交成果，包括新北市結交了49個姐妹市以及友好城市的成績，154座城市因新北市接軌聯合國永續發展目標，紛紛前來與新北市做朋友以及多元管道所進行的各種實質國際交流，只會睜眼說瞎話企圖矮化新北市， 這樣的心態才叫做不可思議。口口聲聲說愛新北，踩在台北市土地的雙腳倒是比較誠實。

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