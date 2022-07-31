軟爛男分手想討回禮物 要不到就開槍洩憤

警方至桃園市龜山區黃男住處將其逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

2022/07/31 12:20

〔記者徐聖倫／新北報導〕46歲黃姓男子上月與蘇姓女友分手，黃男越想越氣，於是不斷索討交往期間送給女友的手機等禮物，蘇女置之不理，黃男盛怒之下，今凌晨帶著瓦斯槍跑到蘇女於新北市新莊住處開3槍洩憤，嚇到蘇女的家人，警方獲報在5小時內鎖定黃男，並將其逮捕歸案。

據了解，黃男本身沒有固定工作，與蘇女交往期間，2人也常為了經濟問題發生口角，蘇女上月終於受不了軟爛的黃男，於是提出分手要求並拒不見面，鐵了心要結束這段感情。

而黃男在分手後不斷聯繫蘇女，並向其要求歸還在交往期間送她的兩支手機，更「幽默」的是，黃男甚至要討回幫她支付的所有蝦皮購物貨款，大約6000元，這讓蘇女更加厭惡黃男行徑，最後連電話也不想接。

黃男屢屢聯繫不上蘇女，於是在今日凌晨2時許，帶著玩具店購買的瓦斯槍前往蘇女住處討公道，而蘇女當時不在家，應門的蘇父好生相勸將黃男請回，黃男越想越不悅，於是朝住蘇家開了3槍後開著租賃車逃逸。

警方接獲蘇父報案，立即調閱相關監視器並鎖定車牌，5小時後前往黃男於桃園市龜山區住處逮人，順利將其逮捕並扣下做案用瓦斯槍。偵訊時，黃男承認犯案，並表示只是要嚇對方，沒有要傷人，訊後警方依恐嚇罪嫌，將黃男移送法辦。

警方將黃男依恐嚇罪嫌移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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