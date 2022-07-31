新北今年度僅和美國小新生掛0 整體新生略減660人

和美國小辦理浮潛相關親海課程。（新北市政府教育局提供）

2022/07/31 11:58

〔記者周湘芸／新北報導〕111學年度開學將至，新北市今年有1所和美國小新生數掛0，十分國小、福連國小新生數僅各1人，5位以下新生學校（含1人與0人）共有15校。全市國小新生入學總數與去年相比也略減660人。教育局國小教育科長林奕成指出，受新興地區移入人口挹注，新生數受少子化影響已相對和緩。

教育局表示，新北市今年5位新生以下學校包括和美、十分、福連、柑林、濂洞、鼻頭、平溪、牡丹、九份、上林、瓜山、石門、乾華、德拉楠與貢寮國小，未有學校停招或裁併。

和美國小校長張麗秋表示，該校位處東北角地區，不僅針對山、海、地規劃特色課程，每年畢業典禮也安排學生下潛拿取畢業證書。雖然受少子化影響，家長擔心孩子缺乏同儕陪伴，會將孩子帶往都會區學校就讀，但今年也有兩位從台北市來的轉學生，看中該校師生比及特色課程，選擇前來就讀。

張麗秋指出，和美國小111學年度全校共11位學生，雖然近年新生數都在0人或1人徘徊，但該校推動混齡教學、加入貢寮五校策略聯盟等，讓孩子學習路上不孤單，只要學區還有1位學生，就會盡全力整合資源給予最好的教育。

另外，相較於去年度整體新生數及班級數增加，新北市今年新生入學總數3萬4409人、班級數1265班略微減少。林奕成指出，以新北市學生總數來看，減少600多人不算明顯影響，新北市有新興發展區域帶來的移入人口，可抵銷少子化造成的影響，人數反而沒有下降那麼劇烈。

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