恐落跑選總統？侯友宜不承諾「做好做滿」 林佳龍：應坦誠說明

林佳龍競選主視覺「新北大翻新」。（圖由林佳龍辦公室提供）

2022/07/31 12:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕新北市長侯友宜競選連任至今不敢承諾「做好做滿」，外界研判有可能落跑去參選2024年總統。民進黨新北市長參選人林佳龍今日受訪表示，這是社會普遍關心甚至是擔心的事情，侯友宜到底現在是要競選新北市長，還是未來下一任總統？確實應該對社會坦誠地說明。

林佳龍指出，他還記得國民黨幾位政治人物也是以縣市長身分去參選總統，包括國民黨主席朱立倫在2016年以新北市長身分請假參選總統，選完之後，2018年向新北市民道歉說對不起。

林佳龍提及，韓國瑜選上了高雄市長後，也請假去參選總統，最後遭到罷免，所以現在大家擔心是不是又會發生一樣事情，也有人質疑這是不是國民黨的習慣，就是沒有辦法兌現承諾把任期做好做滿，而是跳槽選更高的職務，還可能需要補選以致勞民傷財。

他強調，大家期待民主政治透明，要爭取更高職務的人也應向社會說明，而不是讓選民在投下市長那一票時候，不清楚是否會在任內請假去參選其他職務，台灣不應該再發參選人對選民的承諾不清楚，甚至說的話最後跳票，這個都不是很好的示範。

另外，林佳龍競選團隊近日公布主視覺，有網友認為相較於台北市長參選人陳時中的主視覺的符號，林佳龍的主視覺似乎過於簡單。

林佳龍回應，是希望聚焦在「新北大翻新」，所以用文字作為識別系統。事實上，蔡英文總統在2020年競選連任時，用「台灣要贏」更簡潔有力，選擇與陳時中團隊同一天公布識別系統，就是希望營造雙北合作，雙北雙箭頭一起來，帶領整個首都圈贏得年底的勝選。

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