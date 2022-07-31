好賭鬼4個月偷52次 多次被抓去院檢當「走灶腳」

王男行竊過程。（記者鄭景議翻攝）

2022/07/31 11:29

〔記者鄭景議／新北報導〕42歲王姓男子疑爛賭成性，欠債便偷竊還債，常趁店家不注意入內竊取現金，4個月內至少在北北基桃等地犯下52件竊盜案；他前晚騎車作案時，被店家當場抓包，隨即飛車落跑，恰巧遇上新北市警永和分局偵查隊幹員，被警當街攔阻，警詢後依竊盜罪嫌移送新北地檢署。

警方表示，王男曾接獲永和警分局偵查隊通知，卻未到案說明，小隊長黃建瑋報請新北地檢署檢察官開立拘票，29日晚間18時許獲報王男進入永和轄內，騎車前往保福路二段時，發現有名男子在路邊與店家爭吵，之後男子直接坐上機車跑掉；黃員見狀立即騎車追查，及時將王男攔停在路邊，經查驚覺對方竟是原本要緝捕的目標，立即將其上銬帶回。

黃員後續詢問被害店家得知，王男當時見店家櫃檯無人看管而入內竊盜，調閱紀錄清查發現他至少在永和地區犯下7起竊盜，不法所得約新台幣18萬元。

據了解，王男出入各地的地檢、地院有如走自家「灶腳」，完全視法律於無物，自今年3月起至7月底，王男在新北市、台北市、桃園市、基隆市等4個地區，帳面記錄涉犯52件竊盜案，統計被害人損失高達新台幣111萬餘元；王嫌遭逮後，總計有11單位、14被害人陸續到永和借詢。

王男落網供稱，他在外欠有賭債70多萬元，才會經常鎖定一般自營業店家，入內竊取現金，以此償還賭債；警方認為王嫌顯有反覆實施犯罪犯行及疑慮，全案訊後在30日解送至新北地檢署，建請檢察官聲請預防性羈押。

男子騎機車跑掉；黃員騎車尾行，及時將男子攔停在路邊，經查驚覺竟是原本要緝捕的目標，立即將其上銬帶回。（記者鄭景議翻攝）

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