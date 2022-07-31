為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    好賭鬼4個月偷52次 多次被抓去院檢當「走灶腳」

    王男行竊過程。（記者鄭景議翻攝）

    王男行竊過程。（記者鄭景議翻攝）

    2022/07/31 11:29

    〔記者鄭景議／新北報導〕42歲王姓男子疑爛賭成性，欠債便偷竊還債，常趁店家不注意入內竊取現金，4個月內至少在北北基桃等地犯下52件竊盜案；他前晚騎車作案時，被店家當場抓包，隨即飛車落跑，恰巧遇上新北市警永和分局偵查隊幹員，被警當街攔阻，警詢後依竊盜罪嫌移送新北地檢署。

    警方表示，王男曾接獲永和警分局偵查隊通知，卻未到案說明，小隊長黃建瑋報請新北地檢署檢察官開立拘票，29日晚間18時許獲報王男進入永和轄內，騎車前往保福路二段時，發現有名男子在路邊與店家爭吵，之後男子直接坐上機車跑掉；黃員見狀立即騎車追查，及時將王男攔停在路邊，經查驚覺對方竟是原本要緝捕的目標，立即將其上銬帶回。

    黃員後續詢問被害店家得知，王男當時見店家櫃檯無人看管而入內竊盜，調閱紀錄清查發現他至少在永和地區犯下7起竊盜，不法所得約新台幣18萬元。

    據了解，王男出入各地的地檢、地院有如走自家「灶腳」，完全視法律於無物，自今年3月起至7月底，王男在新北市、台北市、桃園市、基隆市等4個地區，帳面記錄涉犯52件竊盜案，統計被害人損失高達新台幣111萬餘元；王嫌遭逮後，總計有11單位、14被害人陸續到永和借詢。

    王男落網供稱，他在外欠有賭債70多萬元，才會經常鎖定一般自營業店家，入內竊取現金，以此償還賭債；警方認為王嫌顯有反覆實施犯罪犯行及疑慮，全案訊後在30日解送至新北地檢署，建請檢察官聲請預防性羈押。

    男子騎機車跑掉；黃員騎車尾行，及時將男子攔停在路邊，經查驚覺竟是原本要緝捕的目標，立即將其上銬帶回。（記者鄭景議翻攝）

    男子騎機車跑掉；黃員騎車尾行，及時將男子攔停在路邊，經查驚覺竟是原本要緝捕的目標，立即將其上銬帶回。（記者鄭景議翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    穿白襯衫西裝褲白天闖空門 怪盜「上班族」摸走30萬鑽石
    2022/07/29 20:39

    穿白襯衫西裝褲白天闖空門 怪盜「上班族」摸走30萬鑽石
    栽了！萬安演習到處都是警察 竊賊機車滿載鐵線被活逮
    2022/07/26 18:33

    栽了！萬安演習到處都是警察 竊賊機車滿載鐵線被活逮

    換耳機趁現在！自由讀者限定優惠
    「我超愛阿公」T恤超顯眼 男子偷竊又肇逃迅速被逮
    2022/07/23 10:31

    「我超愛阿公」T恤超顯眼 男子偷竊又肇逃迅速被逮
    嘉義米店遭竊4面金牌 老闆娘機警抄車牌抓賊成功
    2022/07/18 12:02

    嘉義米店遭竊4面金牌 老闆娘機警抄車牌抓賊成功

    揪好兄弟吃香喝辣！中元普渡新風味
    讓兌幣機「自動吐錢」 南台灣娃娃機店「硬幣大盜」抓到了
    2022/07/16 05:55

    讓兌幣機「自動吐錢」 南台灣娃娃機店「硬幣大盜」抓到了
    阿娘喂！才偷車悠哉遊車河 突見後方一堆警車...狼狽就逮
    2022/07/11 11:33

    阿娘喂！才偷車悠哉遊車河 突見後方一堆警車...狼狽就逮
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播