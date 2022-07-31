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    首頁　>　新北市

    選市長還是選總統？ 侯友宜鬆口這樣說

    民進黨新北市長提名人林佳龍昨天（30日）質問新北市長侯友宜會不會做好做滿？還是會做到一半，去選總統？侯友宜今天早上在汐止回應，人生的目標就是好好的把握當下，為人民努力做事，讓新北市會更好。（記者俞肇福攝）

    民進黨新北市長提名人林佳龍昨天（30日）質問新北市長侯友宜會不會做好做滿？還是會做到一半，去選總統？侯友宜今天早上在汐止回應，人生的目標就是好好的把握當下，為人民努力做事，讓新北市會更好。（記者俞肇福攝）

    2022/07/31 10:50

    〔記者俞肇福／新北報導〕民進黨新北市長提名人林佳龍昨天（30日）拋出當選後會把任期做好、做滿，他質問新北市長侯友宜會不會做好做滿？還是會做到一半，去選總統？侯友宜今天早上在汐止回應，人生的目標就是好好的把握當下，為人民努力做事，讓新北市會更好。

    侯友宜今天上午到汐止區汐萬路區農會休閒中心表揚汐止5位資深農友，並與民眾一起體驗割稻、打穀，推動食農教育。

    侯友宜接受媒體採訪時，有人問到林佳龍30日拋出如果當選新北市長會做好做滿，並反問侯友宜，如果連任是否會會做好滿。

    侯友宜說，工作了這麼多年，他的人生目標就是好好的把握當下，為人民努力做事，這是我最清楚的目標跟方向，我們努力做事，讓新北市會更好。

    侯友宜昨天參加活動，會場有人高喊「選總統」，有媒體詢問侯友宜對有人「勸進」的態度。

    侯友宜重申，他的態度很清楚，就是把握當下，為人民努力，做好奉獻，希望這一塊土地會更好，大家一起加油。

    新北市長侯友宜今天上午到汐止區汐萬路區農會休閒中心表揚汐止5位資深農友，並與民眾一起體驗割稻、打穀，推動食農教育。（記者俞肇福攝）

    新北市長侯友宜今天上午到汐止區汐萬路區農會休閒中心表揚汐止5位資深農友，並與民眾一起體驗割稻、打穀，推動食農教育。（記者俞肇福攝）

    新北市長侯友宜今天上午到汐止區汐萬路區農會休閒中心表揚汐止5位資深農友，並與民眾一起體驗割稻、打穀，推動食農教育。（記者俞肇福攝）

    新北市長侯友宜今天上午到汐止區汐萬路區農會休閒中心表揚汐止5位資深農友，並與民眾一起體驗割稻、打穀，推動食農教育。（記者俞肇福攝）

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