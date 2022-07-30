林佳龍猛攻市政議題 侯友宜臉書連發2文著墨國際外交

新北市長侯友宜PO出與美國在台協會AIT處長孫曉雅參訪AIT新館照片。（圖擷自侯友宜臉書）

2022/07/30 16:10

〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍近日多次批評新北市政成果，新北市長侯友宜受訪皆未正面回擊，多由局處代為反駁，相較之下，侯友宜近日臉書發文一連2篇都著墨於國際外交議題，包括與新任泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮會面、受邀參訪美國在台協會AIT新館等，引發聯想。

侯友宜今於臉書發文表示，今天是國際友誼日，跟他的名字一樣，特別選用上週應美國在台協會AIT處長孫曉雅邀請，參訪AIT新館的照片。這不但是他與孫曉雅在Omicron疫情後第一次見面，也適逢孫曉雅抵台滿一週年，感受到孫對台灣的溫暖情誼與真摯的支持。

侯友宜指出，參訪時，其中一幅《荀子勸學》書法作品「不積珪步，無以至千里；不積小流，無以成江海」讓他很有感觸，友誼建立不易，需要長久的合作與努力，未來如何共同努力疫後經濟復甦、城市交流，促進安全、穩定，讓大家安居樂意，都需要全球共同理念的城市一起努力。

針對對手林佳龍近日頻攻市政議題，侯友宜於檯面上均未正面回擊，轉由市府各局處、藍營議員猛攻回應，在臉書經營上，更一連2篇著墨國際外交領域，似乎在議題發揮上有意拉高至另一層次。

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