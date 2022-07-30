藍營「區域聯防」策略成形 地方盼侯、盧扮輔選雙引擎

藍營地方輔選系統期待新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕領頭扮演輔選雙引擎角色，協助跨區域輔選工作。（資料照）

2022/07/30 13:36

〔記者施曉光／台北報導〕在鞏固中台灣、決戰北台灣的整體戰略思維下，國民黨今年九合一選舉區域聯防、相互拉抬的選戰策略，已在黨內形成共識，未來除了規劃市長參選人合體造勢，藍營地方輔選系統也普遍期待新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕領頭扮演輔選雙引擎角色，協助跨區域輔選工作。

藍營人士分析，民進黨現在根本無法推動跨區域合作，光看綠營北北基桃選將，分別來自不同系統，內部鬥爭激烈，原本就難區域聯防，再加上林智堅爆發論文門、棒球場爭議之後，綠營選將根本沒有人敢與桃園市、新竹市連結在一起，參選人只能各打各的，導致整體戰力削弱許多，只能把希望押在台北市的陳時中身上，但面對已經回神、再也不佛系的蔣萬安，台北基本盤又藍大於綠，陳時中很難佔到便宜，而且最近黨中央已經把主要火力轉向陳時中，只壓制住陳時中的選情，即可確保藍營在北台灣的全面獲勝。

據指出，目前藍營的區域聯防在北北基是一塊，桃竹也自成一塊，國民黨中央正規軍當前第一個重點是打桃園市，第二則是支援台北市，由於陳時中的戰隊比較完整，人氣也還不錯，民進黨希望台北市能救桃竹選情，國民黨的因應作法就是把重兵放在桃園、新竹，讓桃竹效應可以外溢到北部其他縣市，像文傳會副主委林家興會慢慢把重心移入張善政團隊，桃園、新竹也已進入聯合作戰行動狀態。

至於藍營另一個輔選重點台北市，黨中央在文宣、組織全力協助蔣萬安團隊，除了許多青年團成員進入蔣團隊擔任副發言人，黨主席朱立倫接見外賓時都會帶著蔣萬安，幫助蔣建立國際人脈與光環，藉此連結城市外交、政黨外交形象，幫蔣加分，至於在組織方面，黨內人士說，雖然外界酸是「千歲團」，但組織後援本來就是需要經驗深厚，有在地人脈與錢脈的一群人，這次有許多前立委掛名，就連李慶安都被找回來，意味藍軍在台北市的整合相當徹底，要全力圍堵黃珊珊爭食泛藍票源。

藍營地方輔選人士指出，林智堅的論文案與球場案已經讓桃、竹兩個戰場合流，國民黨在北北基桃的氣勢要起來，桃、竹當然是焦點，加上台北市選情也已經愈來愈熱，黨中央現在就是全力支援北、桃，待侯友宜、盧秀燕正式提名後，希望侯、盧的光環能成為藍軍重要的輔選雙引擎，侯友宜可以到台北市、桃園市幫忙輔選，盧秀燕則協助彰化、南投甚至苗栗縣。

此外，國民黨還打算日後安排北北基桃、中彰投等市長參選人的合體造勢，透過跨區域支援，相互拉抬選情。

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