新北市農會創會120年 今舉行「五榖豐登興旺雙甲子」慶祝大會

新北市農會創會120年，舉行「五榖豐登，興旺雙甲子」慶祝大會。（記者翁聿煌攝）

2022/07/30 12:50

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市農會創立120年，今天舉行「五榖豐登，興旺雙甲子」慶祝大會，新北市長侯友宜及市農會各級長官到場同慶，侯友宜肯定市農會推廣茶葉及各農產品，對新北市農業發展做出巨大貢獻，會中也表揚多位特殊貢獻人士，在大家的共同努力下，讓市農會邁入新紀，繼續為農民服務。

新北市農會理事長林讚枝說，市農會在二戰後，持續為當時仍以農業為主的台灣社會服務，陸續成立茶葉指導所（今文山農場）、文山茶共同產銷推廣中心、家畜市場（今新北市肉品市場）及新鮮食品調配中心等單位，其中家畜市場曾創下單日交易量達萬頭的世界紀錄。

林讚枝說，且近20年來，新北市肉品市場毛豬拍賣量、屠宰量連年全國第一，拍賣交易頭數超過3825萬頭，屠宰頭數超過1606萬頭，市農會未來也將於台北市興建希望廣場3.0，場域規劃導入節能設施等，興建完成後能與華山藝文特區串聯至台北車站，成為台北西區重要的觀光走廊。

活動並頒發特殊貢獻獎，表揚多年來新北市農會於農業產銷與各項業務績優有功人員，其中82歲廖嘉輝在農會服務51年，從14歲做到65歲退休，服務期間負責配送全新北農藥至各農會，工作期間從不懈怠，對他來說農會就像是他第二個家，因此退休後至今也仍到新北市農會擔任志工，協助農會包裝農產品，每天一早準時8點到農會報到，從不間斷，此外，他兒子廖克明也在新北市農會擔任法律顧問，持續為新北市農民服務。

市農會理事白添枝曾擔任汐止區農會理事長、新北市農會理事長，現擔任中華民國農會副理事長，從地方農會協助農民，至市級農會推廣新北農產，現至全國農會協助全國農業發展，對台灣農業有具大貢獻。

82歲廖嘉輝（左）在農會服務51年，從14歲做到65歲退休後，仍在農會當志工。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜表揚白添枝（左），肯定其為農業的傑出貢獻。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法