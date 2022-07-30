台灣公民團體偕緬甸僑民 譴責緬甸軍政府處決民主抗爭者

台灣多個公民團體與緬甸僑民，譴責軍政府殺害民運人士，圖前照片為覺敏友。（記者翁聿煌攝）

2022/07/30 12:22

〔記者翁聿煌／新北報導〕緬甸軍方於去年2月1日發動軍事政變至今，已殺害2千多名參與民主活動民眾，日前再度秘密處決4名民運人士，其中包括知名的民運領袖覺敏有和前國會議員漂扎亞導，台灣多個公民團體今天上午與新北市中和地區的緬甸僑民，選在緬甸民主運動紀念日前，譴責緬甸軍政府處決4位民主抗爭者，並聲援緬甸人民抗爭，反對緬甸軍政府暴力統治。

緬僑杜可可指出，今年8月8日是緬甸1988年8888民主運動的34週年紀念日，在紀念日將臨之際，緬甸軍政府大動作指控民運人士「指導、安排、執行密謀恐怖行動，造成無辜百姓死亡」等罪名，迅速於7月25日，在未正式通知家屬狀況下，秘密處決4人，其中包括名高知名政治犯。

他表示，受難者包括53歲緬甸民運人士覺敏友，和41歲前國會議員暨嬉哈藝術家漂扎亞導，以及Hla Myo Aung、Aung Thura Zaw等4人，同為民運人士的受難者覺敏友妻子妮拉婷表示，軍政府執行死刑是「公然謀殺」。

台灣人權促進會秘書長施逸翔說，台灣公民團體要一起站出來，強烈譴責緬甸軍政府秘密處決4名民主抗爭者，並呼籲台灣政府與公眾持續聲援緬甸人民抗爭，並提供人道援助。

台灣公民團體與緬甸僑民譴責緬甸軍政府處決民主抗爭者，聲援緬甸人民抗爭。（記者翁聿煌攝）

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