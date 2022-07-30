先嗇宮辦染疫往生者法會 馬、朱、侯時間錯開未同台

新北市長侯友宜出席全國宗教界護國和瘟祈福法會暨為新冠肺炎往生者超薦法會。（記者周湘芸攝）

2022/07/30 12:12

〔記者周湘芸／新北報導〕財團法人先嗇宮即日起一連3天舉辦「全國宗教界護國和瘟祈福法會暨為新冠肺炎往生者超薦法會」，為亡者誦經祈福，祈願亡靈安息。前總統馬英九、國民黨主席朱立倫及新北市長侯友宜皆到場上香，但3人時間錯開未同台，最後抵達的侯友宜被問到為何不同台，他則未回應。

馬英九表示，這次的法會由各宗教團體輪流誦經，為往生者哀悼，也會全民祈福，期盼染疫者早日康復，恢復正常生活。

朱立倫指出，這2年多來疫情嚴重，全台400多萬人染疫，染疫往生者8千多人，過程中還有很多黑數，可以說全民受到這場災難，一方面與大家共同追思。現在疫情每天還有2萬多人，希望疫情趕快過去，大家平安健康。

侯友宜表示，宗教信仰是人民的精神支柱，也是安定社會人心重要的力量，疫情嚴峻期間，各宗教團體配合防疫指引，協力防堵疫情擴散，成為最堅實的後盾。感謝先嗇宮集結各宗教團體之力舉辦祈福超薦法會，期能彌平生者傷痛，並祈願亡靈安息。

先嗇宮董事長李乾龍表示，新北市人口最多，迄今也有1900多人因疫情亡故，這次活動集結中國佛教會、中國宗教徒協會、中華民國一貫道總會等10大宗教團體聯合舉辦超薦法會，除設置總牌位，也為新北市29區安排牌位，希望藉由法會讓亡靈莊嚴安息、撫慰生者心情並為全民祈福。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法