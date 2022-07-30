先嗇宮辦染疫往生者法會 馬、朱、侯時間錯開未同台
2022/07/30 12:12
〔記者周湘芸／新北報導〕財團法人先嗇宮即日起一連3天舉辦「全國宗教界護國和瘟祈福法會暨為新冠肺炎往生者超薦法會」，為亡者誦經祈福，祈願亡靈安息。前總統馬英九、國民黨主席朱立倫及新北市長侯友宜皆到場上香，但3人時間錯開未同台，最後抵達的侯友宜被問到為何不同台，他則未回應。
馬英九表示，這次的法會由各宗教團體輪流誦經，為往生者哀悼，也會全民祈福，期盼染疫者早日康復，恢復正常生活。
朱立倫指出，這2年多來疫情嚴重，全台400多萬人染疫，染疫往生者8千多人，過程中還有很多黑數，可以說全民受到這場災難，一方面與大家共同追思。現在疫情每天還有2萬多人，希望疫情趕快過去，大家平安健康。
侯友宜表示，宗教信仰是人民的精神支柱，也是安定社會人心重要的力量，疫情嚴峻期間，各宗教團體配合防疫指引，協力防堵疫情擴散，成為最堅實的後盾。感謝先嗇宮集結各宗教團體之力舉辦祈福超薦法會，期能彌平生者傷痛，並祈願亡靈安息。
先嗇宮董事長李乾龍表示，新北市人口最多，迄今也有1900多人因疫情亡故，這次活動集結中國佛教會、中國宗教徒協會、中華民國一貫道總會等10大宗教團體聯合舉辦超薦法會，除設置總牌位，也為新北市29區安排牌位，希望藉由法會讓亡靈莊嚴安息、撫慰生者心情並為全民祈福。