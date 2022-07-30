林佳龍主視覺公布「空戰」加速 侯友宜勤跑行程「陸戰」堅守

林佳龍競選辦公室公布競選主視覺，發言人李晏榕表示，會加速空戰腳步。（林佳龍競辦提供）

2022/07/30 12:04

〔記者翁聿煌／新北報導〕林佳龍競選辦公室今天上午公布競選主視覺，發言人李晏榕表示，會加速「空戰」腳步，搭配各區議員參選人的看板上掛，讓新北市民到處都看得到「新北大翻新」的訴求；新北市長侯友宜則是秉持「努力做好每一天」的態度，假日行程滿滿，馬不停蹄跑市政，用「陸戰」堅守城池、寸土不讓。

李晏榕說，這次新北市長選舉時間非常緊湊，因此也希望在「空戰」部分能加緊進度，由於新北市許多年輕選民、近年也有年輕人口移入，希望在林佳龍「新北大翻新」競選主視覺公布後，可以儘速結合各區的議員和參選人，達到「母雞帶小雞」的作用，讓市民無論在新北的板橋、新店、石碇等處，都看得到林佳龍和議員參選人的看板。

李晏榕也說，林佳龍提出辯論市政的要求，若侯友宜想為自己的市政辯護，可以勇於接受挑戰，她指出，如果侯友宜真心想要參選連任，應向新北市民承諾「會做好做滿」，「這個問題我們會持續問到選前最後一天」。

侯友宜面對林佳龍的參選挑戰，他近兩週再調高原本就已經很滿的市政行程，運用行動治理時間，到每個行政區與基層里長座談，和里長搏感情、聽取建言。

市府從兩週前起，不斷增加侯友宜每天市政行程，密集到各區參加活動，就連週末假日、從早到晚排上7個行程，隨從工作人員都大喊吃不消，市政團隊也改成戰鬥團隊，隨時針對林佳龍競辦和綠營民代提出的質疑做出回應，要用「陸戰」堅守城池、寸土不讓。

侯友宜從早到晚、馬不停蹄跑市政行程，要用「陸戰」堅守城池、寸土不讓。（記者翁聿煌攝）

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