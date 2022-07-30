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    國民黨重新評價李登輝？朱立倫否認：對過去歷史會嚴肅面對

    朱立倫表示，他對過去歷史一定嚴肅面對。（記者周湘芸攝）

    朱立倫表示，他對過去歷史一定嚴肅面對。（記者周湘芸攝）

    2022/07/30 11:05

    〔記者周湘芸／新北報導〕今天是前總統李登輝逝世2週年，外傳國民黨將重新審視黨史和評價李登輝，黨主席朱立倫今出席活動受訪澄清，根本沒有這回事，但對過去歷史一定嚴肅面對，不管是歷任總統的保衛台灣、建設台灣還是和平台灣，都是國民黨的中心目標。

    朱立倫表示，國民黨沒有所謂要重新評價李登輝，但很嚴肅面對過去無論是蔣公保衛台灣、蔣經國建設台灣，開啟台灣民主轉型、到李登輝時代推動的民主台灣、前總統馬英九針對區域和平的和平台灣，每個時期都很重要，都是國民黨的中心目標、基本理念，表示國民黨是最愛台灣的。

    被問到國民黨往中間路線走，希望獲取中間選民認同，但馬說黨中央應該有更多事情來做。朱立倫指出，國民黨現階段面對的挑戰非常多，馬英九講得是對的，不斷面對這些挑戰一一克服。他也強調，過去歷史一定嚴肅面對，每一個都是國民黨中心理念，這幾天會見美國、日本國際友人，他都強調國民黨是最愛台灣。

    朱立倫也說，他昨天會見日本客人時，很多人都要他代向馬英九問好，他們在馬英九時期都跟台灣有密切交流，今天因安排不同行程無法同台，下次有機會再跟馬面報日本友人的致意。

    另外，針對美國聯邦眾議院議長裴洛西暫定訪台，他表示，對於國際友人訪台都表示歡迎，只要對台灣區域安全或台灣所有經貿民主自由有幫助都歡迎。

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