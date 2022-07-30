林佳龍競辦批新北捷運執行不力 新北捷運局回應「搞錯對象」

林佳龍競辦與新北市捷運局就環狀線二期與樹林線議題，連日交鋒。（捷運局提供）

2022/07/30 00:08

〔記者翁聿煌／新北報導〕林佳龍競選辦公室發言人李坤城批評，市民最在乎的是捷運何時能完工，新北捷運工程不只環狀線南北環段18站有17站未標出，流標最多次的段標高達6次，流標已成日常，另萬大線二期的土城段流標4次，預算增加30億元，而樹林段更是歷經5次流標，預算暴增42%，侯市府工程延宕沒能力決標動工，新北市捷運局長李政安回應，環狀線二期與樹林線都是由台北市捷運局為主管機關，並辦理工程發包，而林佳龍選舉辦公室要新北捷運局發包，顯然搞錯對象，所指二計畫，新北市是編列配合款及協助地方政府權責事項。

李坤城表示，新北市政府不只環狀線南北環段18站，目前有17站皆未標出，流標最多次的段標高達6次，工程延誤至少1到2年，另外萬大線二期，新北樹林線總長13.3公里，設13座車站，分為土城段（CQ880區段標）、樹林段（CQ890區段標）共2個標案，也歷經多次流標，經費增加。特別是樹林段（CQ890區段標）預算從新台幣127億4558萬元增加逾52億元來到180億元，等於預算爆增加了41.23%。更誇張的是，期間已經歷經五次流標。

他指出，土城段也流標4次，預算增加了30億元，但新北市依舊無法順利發包，表面上新北市府說要增加預算金額，以利提高廠商投標意願，但事實上卻是只是在掩飾一直無法決標和發包動工的無能。

李政安回應，今年4月6日行政院公共工程委員會「公共建設督導會報」2022年第2次會議，就捷運工程發包困難檢討流標案件主因時，除缺工、缺料、物價上漲之情形等因素，同時建議國發會要從源頭管理，期望中央站在健全與穩定營建市場提出解套對策，讓重大工程得以順利展開，目前新北樹林線（CQ890標）在雙北捷運局共識尋商推動下，已有符合資格廠商投標，後續待完成評選後，可望於近期開工。

李政安說，林佳龍競辦繼弄錯中央補助新北捷運1400億元，環狀線二期及新北樹林線皆由台北市政府主辦，發言人還要求新北捷運局認真發包動工，呼籲林佳龍趕快好好了解新北，不要再亂批評。

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