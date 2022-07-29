政院批「前恭後倨」 新北市府：為特定參選人護航才有失風範

新北市政府副發言人張劭斌說，行政院以偏頗發言為特定參選人護航，才是有失風範。（資料照）

2022/07/29 23:26

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政院砲轟新北市府發言失風範 促興建停車場進度勿落後

〔記者周湘芸／新北報導〕行政院發言人羅秉成今天說，中央過去對新北建設大力補助，但新北市府近日態度前恭後倨，有失風範，令人遺憾。新北市政府副發言人張劭斌在臉書回擊，行政院以偏頗發言為特定參選人護航，才是有失風範，令人遺憾。

羅秉成說，行政院長蘇貞昌曾擔任2屆台北縣長，上任行政院長以來對新北相關建設大力支持，檢視各項預算後可以發現，中央不但沒有忽視新北建設，反而大力補助，但新北市府近日的相關發言，一反過去的再三感謝，態度前恭後倨。

張劭斌則回應，行政院以偏頗發言為特定參選人護航，才是有失風範，令人遺憾，但也因為倉皇幫腔，意外打臉了要護航的對象。

張劭斌指出，民進黨新北市長參選人林佳龍在臉書聲稱，中央補助新北捷運環狀二期1400億元，但羅秉成指出，「蘇貞昌核定環狀線二期總經費近1400億，中央補助就高達331億，而台北市負擔約685億元、新北市負擔約357億元」，行政院的澄清剛好打臉林佳龍，還給新北市公道。

張劭斌說，林佳龍連核定跟補助都傻傻搞不清，到底是無知、能力不夠，還是又使出參選以來慣性的抹黑手法，大打烏賊戰？只為選舉、不問是非的作為，很容易被市民看破手腳，呼籲林佳龍趕快惡補做功課，好好了解新北市，不要再胡亂批評，否則會讓人笑掉大牙。

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