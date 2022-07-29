「怪獸宇宙」嗨一夏！新北兒藝節 泡泡星球、太空飛梭童樂

2022新北市兒童藝術節今晚在市民廣場開幕，一路嗨到8月14日。（記者周湘芸攝）

2022/07/29 22:47

〔記者周湘芸／新北報導〕2022新北市兒童藝術節今晚在市民廣場開幕，多達50種節目或體驗一路玩到8月14日，新北市長侯友宜出席活動與民眾同樂，氣氛超嗨。明天（30日）更有拍謝少年Feat.小事製作，結合寬20公尺狗狗戰艦造型泡泡藝術裝置帶來的「小宇宙搖滾派對」。

侯友宜今天出席開幕活動，與舞鈴劇場、現場民眾開心互動，吸引大批小朋友同樂。侯友宜說，兒藝節辦理迄今已第14年，睽違2年再次回到實體活動，不只有聲光扯鈴、太空飛梭、劇團演出，還有大型泡泡機，希望暑假期間讓小朋友玩得盡興。

文化局說，兒藝節今年以「怪獸宇宙」為題，市民廣場7月29日到8月7日規劃主題表演，除了有舞鈴劇場的開幕演出，還有紙風車劇團、拍謝少年Feat.小事製作、馬戲之門、Swing Taiwan 、FOOD超人、隨心所欲樂團、A劇團及LUXY BOYZ等輪番演出。

活動期間，市民廣場及市府大廳打造為星際空間，民眾熟知的竹筍地標化身為「太空飛梭」，搭配聲光及煙霧特效，如同火箭升空定時點亮廣場夜空；市府大廳的「光年跑步機」邀民眾太空訓練，1秒置身太空站空間。

文化局說，「妖怪星球」打造的妖怪電影院，精選《可可夜總會》等6部人氣電影在新板藝廊免費播出。另外，斯巴達小勇士體驗營開放第二波報名，包括射箭、攀爬、跳躍等9道關卡，額滿為止，詳細資訊可上「2022新北市兒童藝術節」活動官網 查詢。

新北市長侯友宜與小朋友體驗兒藝節互動裝置。（記者周湘芸攝）

新北市府大廳設置「光年跑步機」。（記者周湘芸攝）

舞鈴劇場演出。（記者周湘芸攝）

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