政院砲轟新北市府發言失風範 促興建停車場進度勿落後

行政院發言人羅秉成砲轟新北市府對中央挺新北建設的發言失風範，要新北停車場進度別再落後。（資料照，記者塗建榮攝）

2022/07/29 21:20

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌昨天批評新北市政策停滯不前，還說政府提供經費興建的停車場中，光板橋就有7座，有3座核定3年進度還是零。新北市長侯友宜今則回擊這幾年新北市已成長蛻變，跟蘇所了解的不太一樣，並指中央前瞻建設補助的停車場，只是新北市府興建停車場的一部分，行政院今晚則質疑，新北市府近日對政院過去挺新北建設的相關發言，態度前恭後倨，有失風範，令人遺憾。

行政院發言人羅秉成指出，檢視各項預算後可以發現，中央不但沒有忽視新北建設，反而大力補助支持新北的建設，但新北市府近日的相關發言，一反過去的再三感謝，態度前恭後倨，有失風範，令人遺憾。誠盼新北市府停止無謂的口水戰，盡快完成前瞻建設補助的停車場設施，進度不要落後其他縣市，也不要讓地方民眾失望才是正辦。

羅秉成表示，蘇貞昌院長曾擔任兩屆台北縣長，而上任行政院長以來對新北相關建設大力支持，例如2019年蘇院長核定環狀線二期總經費近1400億元，中央補助就高達331億元，而台北市負擔約685億元、新北市負擔約357億元，此一計劃將成功串連新北與內湖兩個產業帶，當時侯友宜市長還特別發臉書文感謝「中央核定這份大禮」。

另外，羅秉成說，為紓解新北各交流道壅塞情形，北土城、林口、五股、汐止等四條交流道的新建或改善工程，也都是蘇院長核定的，總經費超過110億元，是全國最多的，新北市府也都在歷次核定後表示感謝；而攸關廣大市民停車的迫切需求問題，中央在前瞻建設經費中編列約200億元補助全國停車場，核定給新北市就有23座，約40億元，占全國的5分之1，同樣也是全國最多。

羅秉成表示，除了交通建設外，其他在教育補助方面，從校舍耐震補強、班班有冷氣、操場跑道、球場、兒童遊戲場、視聽教室、午餐廚房，到老舊廁所更新，中央總共給新北超過66億元，例如近日完工的板橋新埔國小老舊校舍二期整建，總經費3.6億元中，中央也補助高達87%、3.12億元。在社會社宅方面，光板橋市，由住都中心正在興建的，就有5處、投入近40億元。

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