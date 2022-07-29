新北停車場興建成選戰焦點 公總說分明

新北停車場興建議題近來成為市長選戰交鋒重點，公路總局今晚公布資料。（資料照）

2022/07/29 21:15

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕新北市停車場興建議題，近來成為新北市長侯友宜、民進黨新北市長參選人林佳龍等人的角力重點。交通部公路總局今日晚間特別公布「交通部補助新北市辦理前瞻基礎建設－改善停車問題計畫執行情形」。公總指出，前瞻基礎建設改善停車問題計畫總經費200億元，共核定124座停車場，其中新北市有23座、中央補助款約39.91億元，約佔計畫總經費200億元的20%，是全國補助案件數及金額最高的縣市。

行政院長蘇貞昌昨天表示，政府提供經費興建的停車場中，在新北市光是板橋就有7座，有3座核定3年進度還是零。侯友宜則回應，歡迎蘇貞昌有空常回新北市走走、看看，這幾年新北市已經成長蛻變。

公總指出，新北市23座停車場中，板橋區核定7座停車場，有3座已完工（音樂公園地下停車場、忠孝國中地下停車場、新埔國小地下停車場）、1座施工中（五權公園地下停車場）、3座辦理設計中（溪北公園地下停車場、忠孝公園地下停車場、信義國小地下停車場）。

溪北公園地下停車場及忠孝公園地下停車場於108年6月17日核定補助、信義國小地下停車場於108年9月9日核定補助，3座停車場原規劃皆於核定後1年開工、3年內完工。公總表示，目前3座停車場均尚在設計階段，與核定時原規劃期程相較已有落後，對於進度落後停車場均有定期召開檢討會議，並請市政府依原規劃期程積極趕辦。

目前新北市核定停車場23座（完工8座），補助經費執行率為56%；桃園市核定停車場16座（完工6座），補助經費執行率為73%；高雄市核定停車場8座（完工7座）補助經費執行率為94%。公總表示，期盼各縣市政府於獲得中央核定補助後，能積極推動前瞻停車場工程，讓基礎建設進度持續邁進。

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