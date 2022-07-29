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    首頁　>　新北市

    林佳龍競辦批未來社宅規劃0戶 侯市府反擊：至少1.3萬戶

    新北市社會住宅需求高，成為選戰話題。（新北市城鄉局提供）

    新北市社會住宅需求高，成為選戰話題。（新北市城鄉局提供）

    2022/07/29 19:31

    〔記者翁聿煌／新北報導〕雙北首都圈居住議題備受關注，民進黨新北市長參選人林佳龍指出，新北社宅除興建中基地，市府不再規劃興建新戶數，林佳龍競選辦公室發言人李坤城說，扣除前市長朱立倫任內規劃，新北市現有社宅多為收割中央，市長侯友宜對於社宅未來規劃戶數卻是0戶。新北市城鄉發展局長黃國峰則嚴正駁斥，新北市持續規劃社宅儲量，在新泰塭仔圳、新店十四張站B單元區、蘆南、蘆北、土城彈藥庫、土城暫緩發展區、中和灰磘等，至少7處整體開發區規劃社福設施用地，總計規畫至少1.3萬戶社宅。

    李坤城說，居住需求在總統蔡英文上任後即宣布「居住正義三支箭」，其中關鍵在8年內蓋成20萬戶社會住宅，包括12萬戶直接興建，與8萬戶社會住宅包租代管。新北市所規畫興建的社會住宅，大部分為中央政府推動，新北市府自建的社宅6594戶，大部分為朱立倫任內規劃，中央則已達成8415戶，中央協助新北市社宅共有1921戶也規劃中，而侯市府的社會住宅新規劃戶數掛零，顯見侯市府面對社會住宅議題態度消極。

    李坤城強調，如果侯市府體恤人民，回應方式就不會只是都用挑戰者「對新北不熟」來轉移市政問題焦點、唬弄市民，如果侯友宜已經在2屆副市長、1屆市長中氣力用盡，那就換林佳龍來接棒，相信新的市府團隊能夠全力衝刺，帶給新北市民更好的居住品質與環境。

    城鄉發展局長黃國峰回應說，新北市持續規劃社宅儲量，總計規畫至少1.3萬戶社會住宅，其中，新泰塭仔圳預計興建超過千戶社會住宅，已著手進行可行性評估，而新店十四張站B單元區、蘆南蘆北等都市計畫均已送入內政部進行審議。

    黃國峰說，社會住宅是穩健、持續且長期的政策，在地方政府有限的土地及資源下，新北市政府透過多元取得方式擴增社宅數量，除了現正興建中的2241戶，更透過容積獎勵捐贈取得457戶、透過都更分回取得678戶，未來規劃絕非掛零。

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