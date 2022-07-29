再追新北前瞻停車場進度 林佳龍競辦批：罔顧市民停車權益

林佳龍競選總部辦公室發言人何博文（右4）批評，新北前瞻停車場進度落後，而且進度掛0的區域都是人口密集區。（記者林欣漢攝）

2022/07/29 19:01

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍近日猛攻前瞻停車場、社會住宅等新北市政議題，林佳龍競選辦公室今晚指出，新北停車場獲前瞻補助43.2億元，進度卻只有56％，而且進度掛0的區域都是人口密集區，也是市民最需要停車位的地方，有違中央政府前瞻基礎建設補助之美意，也罔顧市民朋友停車的權益。新北市交通局則回應，新北積極推動前瞻，絕非有心人士以簡約一句進度0可污衊。

林佳龍競選總部辦公室發言人何博文說，根據交通部六都前瞻計劃停車場建設補助一覽表，可以明確看出中央政府在前瞻基礎建設上對於新北市停車場的協助極高，但包括板橋、永和、三重多處人口密集區進度掛0，卻遲遲得不到新北市政府正面回覆。何博文說：「與其左右解釋，下架市政府網頁，不如請侯市長回答，新北前瞻停車場何時蓋好？」

何博文指出，桃園市從2017年到2022年6月申請16項達成率為72％，高雄達成率達94％，新北市的補助無論項目與金額是全國之冠，23項停車場計畫達成率卻只有56％，其中尚有6座停車場進度為0。

他說，新北市為台灣第一大都會區，許多地區人口密集度高，有迫切停車需求。其中，永和區永平地下停車場獲中央補助1.2億元，目前進度是0；三重區興華公園地下停車場、信義公園地下停車場分別獲中央補助1.5跟1.6億元進度一樣是0；板橋區溪北公園地下停車場、忠孝公園地下停車場、信義國小停車場分別補助1.5億、1.3億、1.4億元進度皆是0。

「新北市政府申請中央補助，但5年來蓋不出停車場，究竟原因為何？」何博文說，從交通部對六都前瞻計劃停車場建設與補助的數據來看，中和區佳和公園地下停車場、新莊區運動公園停車場、新莊區Y18捷運幸福停車場、三重區重陽公園地下停車場、板橋區五權公園地下停車場、土城區新北高工停車場、新店區綠湖公園地下停車場、中和區錦和運動公園地下停車場、樹林區長壽公園地下停車場，尚有9座停車場沒有完成，再加上6座0進度的停車場，新北23個停車場就有就有15個未完工，市府不應再以物價、疫情、流標等因素推託，應該具體回答，為什麼過了5年，停車場仍蓋不出來的原因。

何博文強調，進度掛0％的區域都是人口密集區，也是市民最需要停車位的地方，有違中央政府前瞻基礎建設補助之美意，也罔顧市民朋友停車的權益，政府補助金額達全國之冠43.2億元，應該儘速將前瞻預算用在人民身上。

對此，新北市交通局回應說，新北市23案前瞻停車場，已完工啟用8案、今年底新莊區新莊運動公園地下停車場、新店區綠湖公園地下停車場及中和區佳和公園地下停車場3案，以及將再增加板橋五權公園地下停車場案，共計4案完工，均為立體或地下停車場，完成數量全國第一。尤其是新莊運動公園地下停車場提供636席汽車位，140席機車位，並導入全智慧設備營運管理，看棒球停車更便利。

交通局指出，前瞻設計中5案決非進度零，主要是疫情期間國際原物料高漲人工缺乏影響，中央或各縣市如基隆市、桃園市、新竹市均有相同情形。為符合前瞻2024年底管控期程，降低不確定風險，新北市毅然決然調整招標策略，改採先設計再發包工程的採購策略。2021年9月8日經行政院公共工程委員會巨額工程流標專案檢討會議結論：予以尊重。

交通局說，新北市前瞻停車場核定23場，總經費需求127.85億，中央核給補助41.22億（32.24％），新北市自籌高達86.63億，懇請行政院體察地方財務困境，能實踐補足差額70億元。

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