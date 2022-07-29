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    首頁　>　新北市

    再攻新北社宅議題 林佳龍競辦：侯市府未來規劃0戶

    林佳龍競辦發言人李坤城說，扣除朱立倫前市長任內規劃，新北市現有社宅多為收割中央，侯市府對於社宅未來規劃戶數卻是0戶。（記者林欣漢翻攝）

    林佳龍競辦發言人李坤城說，扣除朱立倫前市長任內規劃，新北市現有社宅多為收割中央，侯市府對於社宅未來規劃戶數卻是0戶。（記者林欣漢翻攝）

    2022/07/29 18:00

    首次上稿 17:25
    更新時間 18:00（新北市府回應）

    〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍近日猛攻新北市政議題，林佳龍競選辦公室今天傍晚說，扣除朱立倫前市長任內規劃，新北市現有社宅多為收割中央，侯市府對於社宅未來規劃戶數卻是0戶，如今面對問題只有一招，就是轉移焦點、傲慢回應。

    新北市府：已盤點7處1.3萬戶儲備用地

    對此，新北市城鄉發展局長黃國峰說，已盤點至少七處往後興辦社會住宅的儲備用地，至少1.3萬戶社會住宅，都是實實在在的數量，未來規劃絕非掛零。

    林佳龍競辦發言人李坤城表示，如果地方政府沒有足夠量能來規劃新建社會住宅數，只會消極應付市民居住需求，回應方式也只會用挑戰者「對新北不熟」來轉移焦點唬弄市民，那新北市長就換人來做，將會用更強大的執行力，帶給市民更好的居住品質與環境。

    李坤城說，居住需求在蔡英文總統上任後即宣布「居住正義三支箭」，其中關鍵在8年內蓋成20萬戶社會住宅，包括12萬戶直接興建，與8萬戶社會住宅包租代管。其中新北市規劃興建的社會住宅，大部分為中央政府推動，新北市府自建的社宅6594戶，大部分為朱立倫市長任內規劃，中央則已達成8415戶，中央協助新北市社宅共有1萬9521戶也規劃中，而侯市府的社會住宅新規劃戶數掛0，顯見侯市府面對社會住宅議題態度消極。

    李坤城提到，社會住宅除了照顧弱勢族群，也必須照顧青年，內政部在這個月初公布最新房價負擔能力指標，今年第1季全國房貸負擔率38.35%，季增0.52%，年增1.81%，全國房價所得比（又稱購屋痛苦指數）為9.58倍。其中新北僅次台北，在六都房價所得比，新北市約12.85倍，要將近13年不吃不喝才買得起房。

    李坤城強調，如果侯市府足夠體恤人民，回應的方式就不會只是都用挑戰者「對新北不熟」來轉移市政問題焦點、唬弄市民，侯市長如果已經在2屆副市長、1屆市長中氣力用盡，那就換林佳龍來接棒，相信新的市府團隊能夠全力衝刺，帶給新北市民更好的居住品質與環境。

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