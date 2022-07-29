「三樹自強工坊」揭幕 新北將續增設庇護工場

新北市現有27處庇護工場，提供522個工作機會。（記者翁聿煌攝）

2022/07/29 18:17

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市勞工局委託中華啟能基金會辦理的「新北市三樹自強工坊」，29日舉行揭牌儀式，勞工局長陳瑞嘉表示，這是三峽、樹林地區最新成立的庇護工場，勞工局也已成功爭取鄰近社會住宅回饋空間，將繼續增設庇護工場，提供更多身心障礙者工作機會。

陳瑞嘉表示，目前新北有多達27間庇護工場，提供身心障礙朋友522個工作機會，占全國4分之1，輔導成立三樹自強工坊，盼增三峽在地身心障礙者工作機會，讓庇護員工發揮所長、增加工作能力，並減輕原生家庭壓力。

中華啟能基金會執行長陳美花表示，三樹自強工坊取名為「自強」，代表「自立自強」之意，期盼帶領庇護員工走出家庭、進入職場，成為自立自足的個體，目前有5位庇護員工及3位輔導員，主營業項目為烘焙、縫紉及代工。她感謝一路走來各方的協助，更期盼工坊能與社區良好互動，成為更友善身障者的新空間。

勞工局表示，「新北市三樹自強工坊」坐落於三峽國光一期青年社會住宅區，該社宅共計241戶，目前入住率達100%，期盼能強化社宅的生活機能，並讓社宅鄰近地區的居民與庇護員工進一步共融互動，即日起開始營業並接受代工業務洽談，歡迎各企業、團體參觀本工場進行業代工業務洽談，工坊也會不定期推出優惠商品，詳情可電洽新北市三樹自強工坊2671-0650，或搜尋「新北勞動雲」網站。

新北市勞工局委託中華啟能基金會辦理「新北市三樹自強工坊」舉行揭牌儀式。（記者翁聿煌攝）

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