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    首頁　>　新北市

    新北30條觀光路線公車 8/1起5元走透透

    8月1日起為期2個月，新北市30條行經觀光旅遊景點路線公車，持一卡通、悠遊卡享有每段票5元，65歲以上長者每段票只要2元優惠價。（記者林欣漢攝）

    8月1日起為期2個月，新北市30條行經觀光旅遊景點路線公車，持一卡通、悠遊卡享有每段票5元，65歲以上長者每段票只要2元優惠價。（記者林欣漢攝）

    2022/07/29 16:50

    〔記者林欣漢／新北報導〕新北市政府今天下午在淡水漁人碼頭舉行「有緣新北～公車5元走透透」記者會，市長侯友宜宣布，8月1日起，新北市30條行經觀光旅遊景點路線公車，持一卡通、悠遊卡享有每段票5元，65歲以上長者每段票只要2元優惠價，希望大家在疫情紓緩之際，搭公車到新北走透透。

    侯友宜說，疫情兩年多來大家都悶壞了，大眾運輸產業、觀光旅遊業都受到衝擊，「有緣新北～公車5元走透透」跨局處結合青春山海線的淡水漁人碼頭、紅毛城、野柳女王頭、福隆、水湳洞、金山、九份、猴硐、烏來等著名觀光旅遊景點，期盼民眾在暑假期間用5元暢玩新北，藉此帶動公車流量及旅遊產業，提升疫後經濟。

    侯友宜在記者會後一一向公車駕駛致意，感謝第一線公車駕駛的辛勞，讓新北市的交通運輸能夠安全又安心，也讓「有緣新北～公車5元走透透」活動能夠順利推行，他也叮嚀公車駕駛及民眾，工作及出遊時仍要做好自我防疫，才能開心出門平安回家。

    交通局長鍾鳴時說，為期2個月的「有緣新北～公車5元走透透」，由新北市15家公車業者推出30條行經觀光旅遊景點路線的公車，刷悠遊卡、一卡通等電子票證，每段票只要5元的超值優惠價，還可以向司機索取特約商家折扣憑證，享有購物優惠。班次時間等相關資訊可上大台北公車網站的「有緣新北」專區查詢。

    另外，觀旅局也精選出「TOP 10親子輕鬆迺新北」主題路線，包括「平溪十分療癒遊」、「萬金石啖鮮戲水」、「新烏有氧森呼吸」、「三鶯手感私旅」、「貢寮瞰海忘憂」、「深石坪找茶趣」、「五股（夏綠地）八里玩藝術」、「水金九訪幽古」、「猴硐散步樂」、「淡水夕景古蹟遊」等，還可以搭公車輕鬆參加新北市夏日一系列的精采活動，如「淡水漁人舞台」、「八里城市沙雕展」、「礦山藝術季」、「金山中角灣衝浪體驗活動」等。

    新北市政府在淡水漁人碼頭舉行「有緣新北~公車5元走透透」記者會宣布，8月1日起為期2個月，新北市30條行經觀光旅遊景點路線公車，持一卡通、悠遊卡享有每段票5元。（記者林欣漢攝）

    新北市政府在淡水漁人碼頭舉行「有緣新北~公車5元走透透」記者會宣布，8月1日起為期2個月，新北市30條行經觀光旅遊景點路線公車，持一卡通、悠遊卡享有每段票5元。（記者林欣漢攝）

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