要求侯友宜承諾做滿4年 藍營議員：林佳龍先承諾選輸退出政壇不入閣

國民黨新北市議員葉元之表示，請民進黨新北市長參選人林佳龍承諾，敗選後退出政壇、不要入閣。（記者周湘芸攝）

2022/07/29 14:37

〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍昨天接受專訪表示，新北市長侯友宜若要連任，應該承諾做滿4年。國民黨新北市議員葉元之今回擊，林佳龍就是對自己沒信心，或者說他根本就是選假的，那就請林先承諾，敗選後就像前台北市長參選人姚文智一樣退出政壇，不要入閣。

葉元之表示，林佳龍就是對自己沒信心，覺得選不上，或者說他根本就是選假的，目的是敗選後入閣當行政院副院長。林說有信心贏得新北市長選舉，但又要求侯友宜連任後做好做滿，這句話簡直邏輯錯亂、充滿矛盾，「林佳龍知道自己在講什麼嗎？」

他指出，林佳龍為了取悅民進黨主席蔡英文，想要立戰功在敗選後入閣，這次選舉一定會不斷逼問侯友宜要不要選總統，但只會讓自己在選戰中變成小丑。

他表示，大家都看得出來林佳龍是選假的，已經宣布參選20天，行程少到可憐，每天不是在見行政院長蘇貞昌，就是在見民進黨新北市議員，今天又跑來新北市議會，跟同溫層綠營議員取暖。難道是覺得反正選不上，天氣那麼熱，就不用去外面曬太陽了？

葉元之也說，林佳龍2月曾來新北市議會參加民進黨幹部交接，當時就宣示「一定不會參選新北市長」，事隔5個月再來議會，已經成為民進黨新北市長參選人，所以新北市議會就是林佳龍的照妖鏡，讓外界清楚看到他的謊言及沒誠信，根本是蘇貞昌2.0。

林佳龍競選辦公室發言人李坤城表示，林佳龍的看法是多數市民的質疑，他只是代表市民要求侯友宜給予承諾。侯已經在新北12年，連接下來要做滿4年都不敢承諾，同樣也是選假的，把選市長當政治籌碼、參選總統的跳板。

李坤城也說，林佳龍8月起將與立委、議員進行座談會，看來參選至今半個月，已經對侯友宜造成很大壓力，只要點出問題，市府各局處就氣急敗壞回應，平常議員要資料都沒有給那麼快，看到林佳龍發言，藍營議員都那麼快回嘴，可見壓力也很大，這些議員有多在意林佳龍，就表示侯友宜團隊的壓力有多大。

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