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    成雙成對一人免費！新北17個運動聚點8月推系列優惠

    新北市17個運動聚點8月1日至31日推出138堂運動課程優惠。（新北市政府體育處提供）

    新北市17個運動聚點8月1日至31日推出138堂運動課程優惠。（新北市政府體育處提供）

    2022/07/29 12:29

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市17個運動聚點8月1日至31日推出138堂運動課程，只要成雙成對一起報名指定課程，即一人免費，另外，各運動中心於指定日期也有游泳單次票、體適能單次票2人同行1人免費優惠，各中心每天限量100組。

    體育處表示，「成雙成對一人免費」活動由16座新北市國民運動中心（新莊、蘆洲、淡水、三重、土城、中和、板橋、泰山、樹林、汐止、永和、鶯歌、三鶯、新店、林口、五股）及樹林體育園區各開出專屬優惠運動課程，包含瑜珈課、空中瑜珈、TRX及飛輪課等。

    體育處指出，針對兒童專項體驗運動，新莊運動中心有兒童放電跳床、體能小健將等課程，土城運動中心有游泳團體班、中和運動中心有幼童游泳及兒童籃球、泰山運動中心有兒童體操課程、鶯歌運動中心有幼兒律動及兒童流行街舞、林口運動中心有跆拳道與兒童體能。

    另外，體育處表示， 8月15日至21日也推出游泳單次票，8月22日至31日推出體適能單次票，皆為2人同行1人免費，各運動中心每天限量100組，每人每日限購一組。更多活動資訊可至「成雙成對一人免費」活動官網（https://reurl.cc/Qbd6Gp）查詢。

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