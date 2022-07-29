林佳龍批新北社宅掛0 城鄉局長回酸：不要總是狀況外

新北市政府自行興辦已落成招租的新店央北社宅。（新北市政府城鄉發展局提供）

2022/07/29 12:49

〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍先前批評，新北社會住宅進度為0，新北市城鄉發展局長黃國峰今回酸，呼籲林佳龍多花時間了解新北市政，「不要總是狀況外！」中央與地方已共同在新北打造4.5萬戶社宅，可理解林藉此搏求版面，但發言內容越來越荒腔走板、失去格局。

黃國峰表示，中央地方在社宅議題合作愉快，共同打造4.5萬戶社宅，已遠超過原先中央於新北設定目標3.3萬戶，新北社宅無論是已落成招租的數量、興建中的數量、未來預計供給的總量，在六都中都屬排名在前。

黃國峰指出，國家財源均由納稅而來，都是人民的錢，中央補助地方財源不是「施捨」更非「恩庇」，奉勸林佳龍要有格局，不要老是狀況外，中央及地方攜手合作，造福新北市民才是最重要的。

針對林佳龍提出結合捷運開發蓋社宅，黃國峰指出，新北市早在3年前都更三箭政策，就分2階段進行「變更新北市捷運及鐵路場站周邊地區細部計畫土地使用分區管制要點」，擴及轄內56個場站適用，樂見林佳龍贊同以捷運為骨幹、結合都市更新及整體開發手段的翻轉策略。

黃國峰表示，社宅是穩健、持續且長期的政策，新北在有限的土地及資源下，透過容積獎勵、公有地都更分回、多元社福社宅、整體開發取得等途徑取得資源，規劃自行興辦已達到2萬戶，與中央合作興辦達4.5萬戶，加上租金補貼3.2萬戶及包租代管8千戶，共可服務8.5萬戶的新北市民。

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