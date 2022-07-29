竹縣33所國中小新續任校長今就職 4校長退休

新竹縣111學年度高中及國中、小學新卸任校長交接典禮，今（29日）由縣長楊文科主持、布達，包括連任校長11名、新任校長22名，另有4名校長退休。（竹縣府提供）

2022/07/29 12:46

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣111學年度高中及國中、小學新卸任校長交接典禮，今（29日）由縣長楊文科主持、布達，包括連任校長11名、新任校長22名，由松林國小校長陳智華領誓完成宣誓；楊文科勉勵所有校長都能莫忘初衷，讓竹縣的教育水準更上層樓，同時感謝4名退休校長在杏壇的付出。

縣府教育局指出，除新卸任校長交接，照門國中校長饒忠韻、瑞峰國小校長張銀瓶於今年8月1日退休，仁愛國中校長詹培莉於今年6月30日退休，以及勝利國中校長黃增新於今年2月1日退休。

其中，饒忠韻深耕教育31年，期間擔任竹縣輔導團自然團副召集人、補救教學到校諮詢輔導委員及教師專業發展評鑑教學輔導教師，在照門國中服務期間，於106年成立國樂團，爾後連連獲獎，另完成教學大樓耐震補強工程等，提供學生優質學習空間。

張銀瓶深耕教育33年，長期在偏鄉學校照顧學子，在秀巒國小期間致力於提升基本學科能力，發展柔道、籃球、田徑等學校本位課程；在瑞峰國小期間常常帶孩子投入食農教育課程與活動，並推動自主學習，辦理露營、爬山和樹攀等多項戶外教育活動。

詹培莉深耕教育32年，期間擔任國中課程督學、國教輔導團國語文副召集人及教學卓越觀察員。在二重國中服務期間全力監督興建教學暨辦公大樓，建全教學制度及環境；在仁愛國中服務期間，完成1.4億元活動中心等工程，也深耕藝文與語文教育。

黃增新深耕教育41年，曾擔任精華國中、竹北國中、仁愛國中、成功國中及勝利國中籌備處等校校長，擔任竹縣輔導校長多年，全縣半數以上現任國中校長，曾接受他的指導與培訓，他更榮獲100年教育部師鐸獎及108年教育部友善校園傑出行政人員獎殊榮。

連任校長名單如下：

芎林國中校長徐俊銘、鳳岡國中校長徐永明、尖石國中校長彭清宏、松林國小校長陳智華、田寮國小校長王賢、山崎國小校長鄭陳宏、尖石國小校長陳智明、桃山國小校長蘇美娟、清水國小校長鄭嘉勝、雙溪國小校長温芳蘭、石磊國小校長楊絮捷。

新任校長名單如下：

六家高中校長江月媚、竹北國中校長陳美君、仁愛國中校長劉安倫、勝利國中校長王淑蘭、二重國中校長徐華助、竹東國中校長廖雪華、照門國中校長葉乃毓、北埔國中校長巫季烈、梅花國小校長葉惠雯、中興國小校長吳明珠、竹仁國小校長葉若蘭、長安國小校長張小萍、福龍國小校長王恭志、文山國小校長彭源正、竹東國小校長陳聖源、瑞興國小校長胡定凡、和興國小校長陳麗卿、大肚國小校長陳昶澤、峨眉國小校長彭煥章、五峰國小校長朱陳國智、瑞峰國小校長何崧瑀、新光國小校長張蓉峻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法