板橋、中和、汐止3公托聯合開幕 侯友宜：目標年底全市達70間

新北市長侯友宜與長者體驗打地鼠遊戲闖關。（記者周湘芸攝）

2022/07/29 12:26

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜上任以來規劃4年內達到60家日間照顧（公共托老）中心，板橋玩學樂園、中和康齡家美、汐止幸扶日照今天舉行聯合開幕記者會，讓全市達到64間提前超標。侯友宜出席活動表示，雖然日照中心數量已達標，但好還要更好，希望年底前有機會達到70間。

侯友宜今出席活動化身「友誼照服員」，協助長輩完成攀岩復健運動、打地鼠遊戲闖關、穿戴護具體驗智能運動設施，氣氛溫馨熱絡。

侯友宜指出，新北市長者將近66萬人，以每個月3千人幅度成長，已佔全市人口16.6%，當年他提出任內要達到60間日照中心，已經提前達到64間，感謝很多民間團體的支持，好還要更好，希望年底前有機會能達到70間，對長輩的安養樂活一定全力以赴。

衛生局表示，今成立的板橋玩學樂園、中和康齡家美、汐止幸扶日照，除提供基本個別化跨領域日常照顧，也在照顧中融合旅遊元素，讓長者自主選課，並帶入現代科技理念提供智能化照護管理，申請資格包括65歲以上失能老人、50至64歲失能身心障礙者、55至64歲失能原住民、50歲以上失智症者、未滿50歲失能身心障礙者、衰弱老人。

衛生局長陳潤秋說明，未來將持續透過公私協力方式，在2025年完成百家社區長照機構願景，持續連結醫療專業團隊投入照顧網絡建置，盼在2026年超高齡社會來臨時，能完善整體社區照顧模式，讓新北長者能在地安老。

新北市長侯友宜穿戴護具體驗智能運動設施。（記者周湘芸攝）

板橋玩學樂園、中和康齡家美、汐止幸扶日照今聯合開幕。（記者周湘芸攝）

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