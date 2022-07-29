蘇貞昌批新北政策停滯不前 侯友宜：歡迎他有空常回來看看

侯友宜今表示，歡迎蘇貞昌有空常回新北市看看，這幾年新北市已經成長蛻變。（記者周湘芸攝）

2022/07/29 12:14

〔記者周湘芸／新北報導〕針對行政院長蘇貞昌昨天批評新北市政策停滯不前，還說停車場建設中，政府200億元經費有5分之1都給新北市，侯友宜今受訪表示，歡迎蘇貞昌有空常回新北市走走、看看，這幾年新北市已經成長蛻變，跟蘇所了解的不太一樣。

蘇貞昌昨天表示，政府提供經費興建的停車場中，光是板橋就有7座，有3座核定3年進度還是零。侯友宜表示，歡迎蘇貞昌有空常回新北市走走、看看，這幾年新北市已經成長蛻變，跟蘇所了解的不太一樣，已經成為北部最重要的中心城市，也帶動北台灣發展。

侯友宜指出，新北市這幾年興建65處停車場，增加7千多個汽車、5千多個機車位，前瞻補助只是一部分，前瞻停車場已有8案完工，另有4案在年底完工，整個計畫已達到7成，部份要到2024年底才能完成，會按照進度全力以赴，讓市政工作做到更好。

被問到蘇貞昌說藍營新北市議員周勝考可以感謝侯，但新北市政府也要講其中87%經費是中央給的，不要好的講自己，人民不滿都推給中央，這樣比較公道。侯友宜表示，所有的經費都是取之於民，用之於民，大家齊心齊力把市政工作推動，這才符合人民的期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法