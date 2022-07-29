林佳龍下戰帖邀辯論 侯友宜：該做的事時機到了就會做

新北市長侯友宜會後單獨與藍營地方議員合影。（記者周湘芸攝）

2022/07/29 11:50

〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍昨天接受專訪表示，新北市長侯友宜若要連任，應該要像他一樣承諾做滿4年，更說這就像前高雄市長韓國瑜的問題。侯友宜今受訪僅說，會把握每分每秒努力衝刺市政工作；另被問到是否接受與林佳龍辯論？他則說，該做的事時機到了就會做。

侯友宜表示，他會把握每分每秒努力衝刺，把市政工作做好，尤其在最後1年還有很多事情，雖然政見達成，像今天成立的64間日間照顧中心，但是好還是要更好，希望在今年底有機會拚到70間，這就是他全力衝刺市政的態度。

面對媒體追問未來4年會持續把市政延續嗎？侯友宜指出，現在他會把握每分每秒全力衝刺，人民最期待的是如何在新北市能安居樂業，所以各項市政建設永不停歇。

針對林佳龍昨天專訪下戰帖要進行辯論，還說如果侯友宜拒絕會讓人民覺得怎麼這麼驕傲，被問到是否會接受？他僅說，現在會全力以赴在市長的角色好好做，至於該做的事時機到了就會做。

侯友宜今出席板橋玩學樂園、汐止幸扶、中和康齡家美日間照顧（公共托老）中心聯合開幕記者會，會後更單獨與地方藍營議員合影，展現母雞帶小雞團結氣勢。

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