蘇揆指新北捷運環狀二期中央補助1400億元 新北市府駁：僅188億

新北捷運局表示，捷運環狀線第二期計畫總經費1369億元，其中在新北市段計畫總經費545億元，中央補助僅188億元。（新北市政府捷運工程局提供）

2022/07/29 12:07

〔記者林欣漢／新北報導〕行政院長蘇貞昌昨晚指中央補助新北捷運環狀二期1400億元，對此，新北市政府捷運工程局今天表示，捷運環狀線第二期計畫總經費1369億元，其中在新北市段計畫總經費545億元，中央補助僅188億元，新北市仍須負擔357億元。

蘇貞昌昨晚偕同民進黨新北市長參選人林佳龍到板橋知名的油庫口麵線享用美食，蘇貞昌提到，作為老縣長，他深知新北、板橋的需要和困難，因此補助捷運環狀二期1400億元，期許林佳龍擔任市長能提高建設效率、符合市民需要。

新北捷運局說明，捷運環狀線第二期計畫，路線橫跨雙北，分北環線及南環段全線總長20.6公里，18座車站，由新北市及台北市共同研議推動，綜合規劃報告於2019年5月31日奉中央核定，並經行政院工程會審議下修工程經費，總經費1369億元，其中在新北市段計畫總經費545億元，中央補助僅188億元，新北市仍須負擔357億元。

新北捷運局長李政安指出，環狀線二期計畫在2019年5月蘇院長及林佳龍交通部長任內核定，其中在新北市段計畫總經費545億元，中央補助188億元，新北市負擔357億元，是誰說錯或誰聽錯，中央可以補助達到1400億元，匪夷所思，超過的1212億元，請中央儘快核定，包含汐止人等了20年的汐東捷運，全額補助全線經費377億元，還可再增加全額補助新北捷運環狀線二期，新北市負擔的357億元，都補助完還剩478億元，其他新北還躺在中央待核定的淡海二期修正、五泰、八里、深坑，中央也就不用斤斤計較補助款，都應該可以核定，讓新北全面推展市內建設。

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