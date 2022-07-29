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    首頁　>　新北市

    要侯友宜承諾做滿4年 林佳龍：我先承諾做滿任期向人民負責

    民進黨新北市長參選人林佳龍說，他承諾會把市長的任期做滿，向人民負責。（記者林欣漢攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍說，他承諾會把市長的任期做滿，向人民負責。（記者林欣漢攝）

    2022/07/29 11:14

    〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今天上午拜會新北市議會民進黨黨團，對於是否會在新北市長任期內去參選總統，林佳龍表示，他承諾會把市長的任期做滿，向人民負責，這也是尋求人民選票時必須負責任的說清楚，也會接受檢驗。

    林佳龍說，新北市長侯友宜每次都說會做好每一天為民服務的事，「到底是4年的每一天，還是1年的每一天」，現在離投票不到4個月，2024總統的政黨初選提名，通常都在明年年中之前可能就會完成，時間很接近，必須很清楚的說明跟承諾。

    林佳龍表示，若不能做好法定任期，以縣市長而言，兩年內離職不管什麼原因，需要改選或補選，這個會勞民傷財，就制度面來講兩年是要跟市民承諾的，現在參選市長的人必須說清楚。

    對於新北市府昨晚指行政院長蘇貞昌對新北市的印象還停留在20年前，林佳龍說，政府發言人訴諸情緒性語言來回應，令他覺得開眼界了，對提出合理質疑的民意代表，就用這種沒有辦法討論的情緒性語言來回應，不能理解一個政府為何不能把資料攤開來。

    林佳龍指出，新北市前瞻經費的地下停車場工程進度只有5成6，但這兩天原本在新北市府網頁上公布的資料不見了，新北市府又說停車場進度已來到7成，「你數字不一樣請拿（證據）出來，奉勸侯市長和他的發言人誠實才是上策。」

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