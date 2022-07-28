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    林佳龍：侯友宜拚連任應「承諾做滿4年」

    民進黨新北市長參選人林佳龍接受電視專訪。（記者翁聿煌攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍接受電視專訪。（記者翁聿煌攝）

    2022/07/28 23:52

    〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨提名新北市長參選人林佳龍晚間參加電視台政論節目，林佳龍說，侯友宜是個未經檢驗的人，他會逐一檢驗侯友宜擔任副市長和市長12年來的政績，林佳龍並引用聖經故事「大衛與巨人哥利亞」，侯友宜雖然佔優勢，但是他會像大衛一樣擊敗巨人，林佳龍也說，侯友宜既然要參選連任，「應該要像我一樣，承諾做滿4年」。

    林佳龍晚上接受三立電視台「鄭知道了」主持人鄭弘儀專訪，節目中，不只聊到新北大翻新的規劃，也談及他對侯友宜的執政評價，專訪裡，他與鄭弘儀談新北市的過去與未來，也分享民進黨團結往前的堅定意志，他指出，人民沒有分中央、地方，關於新北這關鍵一戰，民進黨有信心、也有決心，希望能再一次為新北市民服務。

    林佳龍，他參選以來聲量持續看漲，要歸功於民進黨在新北整合成功，院長蘇貞昌全力協助，「讓我有站在巨人肩膀上的感覺」，擁有最強團隊陣容，加上他參選以來，三度與侯友宜交鋒，包括在「陽明山和觀音山看台北」、「林口交流道」和「侯友宜辦法會未邀請恩恩爸」等議題上都讓外界印象深刻，所以聲量能夠領先。

    林佳龍說，侯友宜每次都說做好每一天，「我們要問你的每一天是有多少天？是從現在到年底選舉完？還是到4年後？你要不要勞師動眾（補選），這就韓國瑜的問題嘛。」

    林佳龍說，他從政以來每個位子都充滿挑戰性，他一生的選擇都是在「尋找逆境」，參選新北市是很大的挑戰，所以他接受蔡英文總統的徵召，他指出，新北市有著很好的發展條件，可扮演首都生活圈的領航角色，但進步的動能卻逐漸轉弱，只因欠缺一位能帶動城市向上的首長，侯友宜執政12年仍做不夠、做不到的地方，就讓他來承擔責任、翻新翻轉，讓新北市變得更好！

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