蘇貞昌批新北建設停滯 市府反酸太少回來：印象停滯20年前

蘇貞昌批評新北市好多建設停滯，新北市政府發言人張愛晶回應說，蘇揆對新北的印象還停滯在20年前北縣時期，不了解新北市的蛻變與進步有多大。（記者賴筱桐攝）

2022/07/28 22:54

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質疑新北市府行政效率差 蘇貞昌：好多建設停滯不動

〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院長蘇貞昌今天輔選民進黨新北市長參選人林佳龍，提到中央大力補助地方，但新北市好多建設停滯不動。新北市政府發言人張愛晶回應，蘇貞昌擔任行政院長之後太忙了，很少回到新北，難怪不了解新北市的蛻變與進步有多大，蘇揆對新北市的印象似乎還停留在只有縣府大樓的台北縣時期，建議蘇揆有空多到新北市作客，腦海印象才不會停滯在20年前，到現在還沒翻新的北縣記憶。

另外，針對蘇揆提及停車場議題，新北市交通局已多次說明，中央核定新北市前瞻停車場補助23案，已完工啟用8案，施工中的14案於今年底前，會有4案完工；依照交通部核定前瞻停車場完工期限是2024年12月31日，新北市交通局正全力推動中，目前計畫控管總進度已逾7成。

張愛晶說，新北市長侯友宜上任以來，新北市總計新建65處停車場，已提供7838個汽車停車位、5810個機車停車位，前瞻預算補助的23案停車場，僅是新北市停車場建設的一部分，她呼籲身為國家最高行政首長，不要為了選舉蒙蔽眼睛，刻意抹煞地方政府團隊合作的努力，只為了護航黨籍參選人。

張愛晶說，奉勸林佳龍，雖然不情不願來到新北，但做好功課是基本功，居然連新板特區是誰規劃的都搞錯了，不要只想收割地方稻尾，企圖把地方努力達成的交通建設，攬功成都是中央給的，以高高在上的天龍姿態，把人民應得的福祉，看成是中央施捨，究竟是誰爭功諉過，不證自明，要知道那都是取之於民的納稅錢，理所當然該用之於民，中央不是地方政府的老闆，人民才是。

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