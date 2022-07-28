質疑新北市府行政效率差 蘇貞昌：好多建設停滯不動

行政院長蘇貞昌（左）今天傍晚陪同民進黨新北市長參選人林佳龍（右）到板橋品嘗知名小吃。（記者賴筱桐攝）

2022/07/28 19:50

〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院長蘇貞昌今天利用下班時間，陪同民進黨新北市長參選人林佳龍到板橋品嘗知名小吃油庫口麵線。蘇貞昌受訪說，他擔任行政院長，大力補助地方，但是新北市有好多建設停滯不動，如果林佳龍當新北市長，一定能夠提高各方面效率，符合新北市民需要。

蘇貞昌指出，新北非常大，他希望新北快快進步，身為老縣長，他非常清楚各地方需要，因此，他當行政院長大力補助，但是有好多建設停滯不動，譬如前瞻計畫興建停車場，全國200億元的5分之1經費給新北市，光是板橋就有7座，有3座已經核定3年，到現在進度是0，其他方面同樣是這樣。

他說，林佳龍當交通部長，當時規劃、核定許多交通建設，如果擔任新北市長，一定能夠抓出問題，立刻進行，提高各方面效率，符合新北市民的需要。

蘇貞昌強調，地方、中央應該一條心，不要只有爭功諉過，對於中央大力補助新北，大家一起合作，是人民期待的事情，光是學校教室改建相關經費，中央補助新北高達66億元，板橋就佔10億元，社會住宅也補助40億元，對於新北的需要，他都期待給更多、做更快，就像防疫工作也是大家一起合作，才不會讓人民受害。

被問到國民黨籍新北市議員周勝考因校舍改建議題，向新北市長侯友宜「下跪」感謝，蘇貞昌回應，當年他擔任台北縣長時，周勝考也是議員，他是性情中人，可以感謝侯市長，但是新北市政府也要講，其中87％經費是中央給的，不要所有好的講自己，人民不滿的推給中央，這樣比較公道。

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