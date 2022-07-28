為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    打造風櫃嘴單車驛站 新北萬里紅磚屋成打卡景點

    新北市政府城鄉發展局與萬里區公所合作，由致理科技大學老師帶領學生，將原本廢棄的老磚房重新整理，打造為民眾休憩場所。（記者俞肇福攝）

    新北市政府城鄉發展局與萬里區公所合作，由致理科技大學老師帶領學生，將原本廢棄的老磚房重新整理，打造為民眾休憩場所。（記者俞肇福攝）

    2022/07/28 18:23

    〔記者俞肇福／新北報導〕新北市萬里區的風櫃嘴，一直是單車愛好者喜愛的路線之一，而原本隱身於這條路線上，位於萬里雙興昔日煤礦盛產時期曾經風光一時的物資集散據點「紅磚房」，近日在新北市政府城鄉發展局及萬里區公所的協助下，由致理科技大學老師帶領學生，將原本廢棄的老磚房重新整理，打造為民眾休憩場所。

    萬里區長粘雪琴表示，位於雙興里安安土雞城旁的紅磚房，40、50年代以前曾是在地人耳熟能響的知名地標，雙興煤礦盛產時，除了本地農戶，也吸引外地礦工家庭移居至此，形成熱鬧在地聚落村莊。60年代以後因社會結構改變，以及社區人口外移與高齡化，目前實際居住人口不到500人。

    現年84歲的林陳座，看著眼前的紅磚房說「這就是我小時候長大的房子」。透過地方耆老講解當地發展歷史與成長記憶，娓娓道出紅磚房過去的故事。

    致理科大多媒體設計系及行銷管理系學生，與社區規畫師透過動腦激盪，賦予紅磚房老屋新生命。輔導老師王耀東說，本次計畫將具文化與歷史意義的紅磚房，結合在地情感說出早期礦工文化的故事，並透過新世代的所學專業結合在地思維。期許年輕一代能有感前人奮鬥的故事，打造一個富有故事的文化景觀地標，也盼透過觀光產業推動創造商機。

    區公所為均衡山區與海線的發展，2020年起開始積極行銷萬里繡球花及雙興高山地瓜，加上近期陸續完成的雙興自來水隧道廣場、麻斯廩水圳步道、麻竹腳步道，六坑煤礦廣場、樂活中幅公園、瑪鋉溪親水步道，及正在興建中之亮山川休閒農場與菇類博物館，還有未來即將開發的崁腳五五美術館福氣大街等，將逐步串連萬里山區各景點。

    新北市政府城鄉發展局與萬里區公所合作，由致理科技大學老師帶領學生，將原本廢棄的老磚房重新整理，打造為民眾休憩場所。（記者俞肇福攝）

    新北市政府城鄉發展局與萬里區公所合作，由致理科技大學老師帶領學生，將原本廢棄的老磚房重新整理，打造為民眾休憩場所。（記者俞肇福攝）

    新北市政府城鄉發展局與萬里區公所合作，由致理科技大學老師帶領學生，將原本廢棄的老磚房重新整理，打造為民眾休憩場所。（記者俞肇福攝）

    新北市政府城鄉發展局與萬里區公所合作，由致理科技大學老師帶領學生，將原本廢棄的老磚房重新整理，打造為民眾休憩場所。（記者俞肇福攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    桃園又多一處打卡美景 復刻龍潭茶港風華
    2020/11/05 18:14

    桃園又多一處打卡美景 復刻龍潭茶港風華
    白鹿吊橋成網紅打卡點 和平區公所盼建停車場
    2020/11/03 16:56

    白鹿吊橋成網紅打卡點 和平區公所盼建停車場

    板南線科技廊帶 核心萬坪莊園系列
    綠野好消暑 台南打卡景點好療癒
    2020/08/18 13:25

    綠野好消暑 台南打卡景點好療癒
    超美！關渡稻田彩繪襯托落日 打卡新景點
    2020/05/08 19:45

    超美！關渡稻田彩繪襯托落日 打卡新景點

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播