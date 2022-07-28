打造風櫃嘴單車驛站 新北萬里紅磚屋成打卡景點

新北市政府城鄉發展局與萬里區公所合作，由致理科技大學老師帶領學生，將原本廢棄的老磚房重新整理，打造為民眾休憩場所。（記者俞肇福攝）

2022/07/28 18:23

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市萬里區的風櫃嘴，一直是單車愛好者喜愛的路線之一，而原本隱身於這條路線上，位於萬里雙興昔日煤礦盛產時期曾經風光一時的物資集散據點「紅磚房」，近日在新北市政府城鄉發展局及萬里區公所的協助下，由致理科技大學老師帶領學生，將原本廢棄的老磚房重新整理，打造為民眾休憩場所。

萬里區長粘雪琴表示，位於雙興里安安土雞城旁的紅磚房，40、50年代以前曾是在地人耳熟能響的知名地標，雙興煤礦盛產時，除了本地農戶，也吸引外地礦工家庭移居至此，形成熱鬧在地聚落村莊。60年代以後因社會結構改變，以及社區人口外移與高齡化，目前實際居住人口不到500人。

現年84歲的林陳座，看著眼前的紅磚房說「這就是我小時候長大的房子」。透過地方耆老講解當地發展歷史與成長記憶，娓娓道出紅磚房過去的故事。

致理科大多媒體設計系及行銷管理系學生，與社區規畫師透過動腦激盪，賦予紅磚房老屋新生命。輔導老師王耀東說，本次計畫將具文化與歷史意義的紅磚房，結合在地情感說出早期礦工文化的故事，並透過新世代的所學專業結合在地思維。期許年輕一代能有感前人奮鬥的故事，打造一個富有故事的文化景觀地標，也盼透過觀光產業推動創造商機。

區公所為均衡山區與海線的發展，2020年起開始積極行銷萬里繡球花及雙興高山地瓜，加上近期陸續完成的雙興自來水隧道廣場、麻斯廩水圳步道、麻竹腳步道，六坑煤礦廣場、樂活中幅公園、瑪鋉溪親水步道，及正在興建中之亮山川休閒農場與菇類博物館，還有未來即將開發的崁腳五五美術館福氣大街等，將逐步串連萬里山區各景點。

新北市政府城鄉發展局與萬里區公所合作，由致理科技大學老師帶領學生，將原本廢棄的老磚房重新整理，打造為民眾休憩場所。（記者俞肇福攝）

新北市政府城鄉發展局與萬里區公所合作，由致理科技大學老師帶領學生，將原本廢棄的老磚房重新整理，打造為民眾休憩場所。（記者俞肇福攝）

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