坪林行動治理座談 侯友宜感謝企業贈2輛社區交通車

新北市長侯友宜感謝在地企業家黃金煌（左）捐贈社區交通車回饋地方。（記者翁聿煌攝）

2022/07/28 19:55

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜今天率同市府團隊赴坪林區與里長座談，並且感謝兩位在地企業家捐贈社區交通車回饋地方，侯友宜指出，坪林地處偏鄉，人口老化快速，針對社區式長照機構、吊橋修復及道路交通安全等議題，他指示團隊各項基礎建設都要加快進程，用行動力解決地方問題。

坪林區長周慶珍說，務農居民散居山區，老弱婦孺若需往返區公所、衛生所或農會等市中心洽公採買，都需要搭乘區公所的8人社區小巴士，感謝坪林子弟翔益營造董事長黃金煌及義選工程董事長洪添義各捐贈1輛共兩輛8人座社區交通車予坪林區公所，供在地長者及學童就醫就學使用，侯友宜致贈感謝狀，表彰其善行義舉。

黃金煌表示，自己在坪林土生土長，深知公共運輸在偏鄉的重要性，因此在2016年及2018年就以新北市三重獅子會名義捐贈兩輛交通車，一得知交通車已過保修年限，當下即承諾公所再捐贈1輛，同時力邀洪添義共襄盛舉，回饋家鄉略盡棉薄之力。

周慶珍說，區內人口老化快速，65歲以上長者佔比約28%，在地里長紛紛提案，希望能在消防分隊舊址興建社區型長照機構，讓長者能就近得到更妥善的照顧，衛生局表示，消防分隊舊址位屬水源保護區，已函詢水利土管及建管相關單位確認該址可興建的樓地板面積，評估興建社區式長照機構可行性。

議員陳永福指出，消防分隊舊址面積太小，他建議與相鄰的托兒所及圖書館合併重建，提供更寬敞及多功能空間使用。

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