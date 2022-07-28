建置被害人訴訟資訊獲知平台 主任檢察官陳建良轉換跑道

新北地檢署主任檢察官陳建良即將轉換跑道當律師。（記者王定傳翻攝）

2022/07/28 16:52

〔記者王定傳／新北報導〕曾派駐法務部廉政署的新北地檢署主任檢察官陳建良，在地檢署內人緣極佳，偵辦過計程車司機性侵日本女大學生案等矚目案件，並配合法務部建置「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」，但他決定於今年9月轉任律師，期許在不同位置為民眾發聲，也希望換個角色讓人生更多彩，同事聽聞後感到訝異及不捨，但也予以祝福。

陳建良從東吳大學法律學系畢業後，先進入國稅局服務，後來考上司法官，以司法官訓練所第47期結業，隨即分發至新北檢，歷任金融秩序專組、婦幼保護專組、公訴組、打擊民生犯罪專組、檢肅黑金專組等組別，2016年更派駐法務部廉政署北部地區調查組，擔任駐署檢察官。

陳建良在擔任檢察官時期，曾偵辦過許多矚目及肅貪案，例如：計程車司機性侵日本女大學生案、陸海空軍等多個國軍營區盜賣軍品案、「蕃薯網科技公司」前執行長下藥迷姦多名女模案、台北市政府建管處工程員收賄核發建照案。

2019年間，陳建良晉升主任檢察官，派往桃園地檢署服務，隔年調回新北檢，面對學弟妹請教，他總是細心分析，並分享自身經驗。

當時適逢疫情，曾擔任新北檢籃球社社長的陳建良，被委以重任，擔任防疫應變小組執行秘書，發揮籃球場上控球後衛的組織能力，及協調能力，擔任醫暴、醫糾及醫調相關事務聯繫窗口，為法律與醫療兩個專業領域，建立良好的互動及溝通平台。

不僅如此，陳建良在督導犯罪被害人保護協會時，配合法務部建置「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」，讓被害人得以獲知偵查中的強制處分及偵查結果等資訊，保障被害人對於訴訟資訊「知的權利」。

許多同事聽聞陳建良要轉換跑道，紛感訝異與不捨，長官更極力慰留，陳建良表示，他一直在思考是否有更多歷練的機會，給自己不一樣的挑戰，且不論在檢察體系工作或轉任律師，都得努力做事才能有「表現舞台」。

陳建良說，他很感謝檢察體系給的一切，而現在的司法，審檢辯都扮演著極其重要的角色，擔任律師後希望自己繼續貢獻所學，在不同位置為民眾發聲，為司法貢獻心力，並期許「自己換個角色人生更多彩」。

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