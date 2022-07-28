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    新北通學巷改善遭質疑「落漆」 交通局：違規減少67％

    民進黨新北市第5選區（板橋）議員參選人黃淑君（右二）指出，新北市政府推出通學巷改善計畫，但成效不彰。（黃淑君提供）

    民進黨新北市第5選區（板橋）議員參選人黃淑君（右二）指出，新北市政府推出通學巷改善計畫，但成效不彰。（黃淑君提供）

    2022/07/28 12:23

    〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市第5選區（板橋）議員參選人黃淑君今天指出，新北市政府推出通學巷改善計畫，但成效不彰，通學巷對新北市長侯友宜而言，只是件無法剪綵的小事，卻是保護兒童通學安全的大事，難道又要民眾「跪謝」才肯重視？交通局表示，通學巷改善完成，每月平均受傷人數減少13.3%，實施科技管理後，汽、機車於通學巷管制時段違規者減少67%。

    根據財團法人靖娟兒童安全文教基金會統計，9成國小學童由家長接送，但調查結果顯示，家長普遍對通學安全不放心；另據新北市統計行人交通事故，去年共計2789件，其中0至12歲就有181件。

    黃淑君表示，新北市推動通學巷改善計畫，近9成學校只劃設綠色行人穿越線，加上彩色鋪面與反光貼紙，而全市僅有3間學校規劃通學巷道，普遍缺乏速限管理與通學管制配套措施，效果有限。

    她說，去年10月新北市議員何博文曾提出質疑，當時市府承諾將修正、改善，但近期仍接獲多所學校志工媽媽陳情，指學校周邊號誌配套、行人徒步區不足，導護媽媽因缺乏公權力，無法強力指揮交通，學童上下學暴露在危險之中，市民不禁想問，「改善、改變在哪裡」？

    黃淑君認為，通學巷實施速度管理、施作標線型或實體人行道、運用科技執法輔助都是可行的配套措施，將持續監督交通局檢討改善，「不是只塗上綠色標線就叫做通學巷」，市府應重新檢視各校周邊交通狀況，建立橫向聯繫平台。

    交通局表示，2019年起逐校會勘、居民參與推動通學巷計畫，2021年完成全市211所國小改善，包含791條綠底行穿線、68件速限標誌、22條標線型人行道、139件通學巷管制標誌，提供學童安全通學環境。另擇定板橋區莒光國小、蘆洲區忠義國小、新店區大豐國小、汐止區汐止國小等學校，設置科技管理設備，保障學童穿越巷弄或路口的通行安全。

    交通局說，通學巷改善完成，每月平均受傷人數減少13.3%；且實施科技管理後，汽機車於通學巷管制時段違規進入減少67%，明年起將持續擴大改善國、高中職的通學環境。

    新北市交通局表示，通學巷改善完成，每月平均受傷人數減少13.3%，實施科技管理後，汽、機車於通學巷管制時段違規者減少67%。 （交通局提供）

    新北市交通局表示，通學巷改善完成，每月平均受傷人數減少13.3%，實施科技管理後，汽、機車於通學巷管制時段違規者減少67%。 （交通局提供）

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