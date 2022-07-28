新北生涯發展教育中心成立 侯友宜公布適性教育願景

新北市長侯友宜與學生共同體驗職業探索遊戲。（記者賴筱桐攝）

2022/07/28 12:01

〔記者賴筱桐／新北報導〕為幫助國中生了解職業性向，提早找到人生方向，新北市政府在板橋區大觀國中設立全國首座生涯發展教育中心。新北市長侯友宜宣布，111學年度起將推動「適性教育願景111」，將提供國中小學生適性發展資源，內容包含1次適性體驗、1套創意教材與1本課程教案。侯友宜說，只要把孩子放對位置，每個人都能成為天才。

侯友宜表示，新北市擁有7大類、共16座職業試探中心，包含工、農、商、海事、家事、醫療與藝術類別，數量全國最多，今年成立全國首創的生涯發展教育中心，以教育局為主體，規劃適性教育藍圖，結合文化局、經濟發展局、勞工局、青年局及新聞局，並與25所公私立技職學校、23間觀光工廠及文化場館、23所大專校院合作，進行資源整合，預計每年提供近2萬人次，在寒、暑假辦理國中小職業試探營隊，開設逾500班國中技藝教育班，以及辦理上百場親師生適性宣導活動。

教育局長張明文指出，111學年度起，將推動「適性教育願景111」，提供新北市國中小學生專屬的適性發展資源，包含1次適性體驗，國小高年級以上學生，每人至少1次適性活動或職業試探體驗；1套創意教材，將贈送國中小每校1套適性發展教育創意包，供師生使用；1本課程教案，研發生涯議題教案融入教學。

在跨局處資源整合方面，張明文表示，將善用文化局生涯圖書資源，開放學生到文化場館擔任半日館員，體驗實作；另透過經發局規劃，使觀光工廠成為多元職業試探場館；勞工局提供飯店等職場體驗機會；青年局籌辦求職須知、生涯規劃等青年職涯課程；新聞局拍攝影片推廣適性教育理念。

大觀國中學生賴湘昀說，生涯發展教育中心布置時尚簡約，Book部落區擺放生涯發展教育書籍，她喜歡和同學一起閱讀，討論未來發展；7年級學生黃宇樂分享說，生涯桌遊party區可透過遊戲了解自己的志向，有助於探索興趣和專長。

新北市生涯發展教育中心規劃「生涯桌遊party區」，學生可藉由遊戲了解職業性向。（記者賴筱桐攝）

生涯發展教育中心規劃「談心小站」，師生間可共同討論未來。（記者賴筱桐攝）

新北市政府在板橋區大觀國中設立全國首座生涯發展教育中心。（記者賴筱桐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法