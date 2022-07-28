廢五金買賣商逃漏稅 賣房產又聲請破產被管收

張男（圖左）經法院裁定管收後，由新北分署執行人員戒護解送至管收所。（記者王定傳翻攝）

2022/07/28 11:25

〔記者王定傳／新北報導〕張姓男子欠稅878萬餘元，行政執行署新北分署發現，張男家族從事廢五金買賣獲利甚豐，營業期間，他多次從銀行提領現金超過2億元且流向不明，另於國稅局調查逃漏稅後，他先把不動產信託登記給前配偶，再藉機出售，之後又聲請破產，被駁回後，拒不提出其提供作為破產財產的現金90萬元，新北分署因此向法院聲請管收3個月獲准。

新北分署指出，張男長子於10年前亦因相類逃漏稅及脫產情節被管收，相隔10年，父繼長子之後被管收，十分罕見。

新北分署指出，68歲的張男於2000年3月至2004年12月間，從事資源回收銷售廢鐵，銷售額高達4910萬餘元，卻未依法申請稅籍登記，逃漏89至93年度營業稅、營利事業所得稅、綜合所得稅及罰鍰合計955萬餘元。

案件移送執行後，新北分署執行張男銀行存款等財產，另張男分期繳納，共徵起約77萬元，尚欠878萬餘元。

行政執行官調查發現，張男從事資源回收業，銷售廢鐵有高額獲利，自2000年5月至2008年3月間陸續自其銀行存款帳戶提領大額現金上百筆，金額合計超過2億元，流向不明，又於國稅局調查本案逃漏稅後，將其名下坐落三重區的房地信託登記給前配偶，藉以脫產，並規避強制執行，再藉機出售，買賣價金匯入張男銀行帳戶後，即提領出現金400萬元，流向不明。

行政執行官調查，張男之後為規避執行，再委託律師向法院聲請宣告破產，向法官表明有現金90萬元可供作破產財產，於法院駁回其破產聲請後，拒不提出該90萬元現金繳納欠稅。

行政執行官因此通知張男到場繳納欠稅，及報告其提領超過2億元現金及房屋售出與供作破產財產現金流向，張男說他已無財產，亦無能力繳納欠稅及罰鍰，對相關金流說詞則前後不一，漏洞百出，明顯與常情有違，因拒不提出具體可行之清償計畫。

行政執行官認定他顯有履行義務之可能，故不履行，且有隱匿或處分應供執行財產之情事，於7月21日向新北地院聲請管收3個月獲准。

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